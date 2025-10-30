Nakon djetinjstva u kultu i obiteljske tragedije sreću mu je u život vratila 11 godina mlađa glumica

Njegovo djetinjstvo obilježila je radikalna zajednica, obiteljsku tragediju proživio je pred očima javnosti, a s godinama je pronašao mir, ljubav i priznanje u svijetu koji ga je gotovo slomio.

Joaquin Phoenix, jedan od najslojevitijih i najposebnijih glumaca današnjice, nedavno je proslavio 51. rođendan, a njegova životna priča nije bila niti malo laka.

Rođen 28. listopada 1974. u San Juanu u Portoriku, Joaquin je jedno od petero djece u nekonvencionalnoj obitelji Phoenix. Njegovi roditelji, bivši hipiji John i Arlyn Bottom, bili su članovi kontroverznog kulta "Božja djeca" (Children of God). Par se upoznao dok je Arlyn stopirala Meksikom, a John ju je povezao – od tada su zajedno proputovali obje Amerike šireći nauk vjerskog pokreta. Tijekom tog razdoblja promijenili su imena u Jochebed i Amram i dobili petero djece, svako s posebnim značenjem – River (rijeka), Rain (kiša), Summer (ljeto), Liberty (sloboda), a Joaquin je dobio ime po katoličkom svecu.

Joaquin Phoenix - 2 Foto: Profimedia

Svakom je djetetu bilo upisano mjesto rođenja na različitim točkama kontinenta – Portoriko, Venezuela, Florida, Teksas... No idila je bila prividna. Kad je Joaquin imao tri godine, roditelji su počeli sumnjati u pravu narav pokreta te su ga napustili, a kasnije se doznalo da su vođe kulta poticale seksualne odnose između odraslih i djece.

Joaquin Phoenix Foto: Profimedia

Nakon izlaska iz kulta, obitelj je promijenila prezime u Phoenix, simbolizirajući novi početak, te su se preselili u Los Angeles. Tada je njegova obitelj jedva spajala kraj s krajem te su dječica nastupala na ulici kako bi pomogla svojim roditeljima, a ubrzo ih je primjetio agent za talente. Brača Joaquin i River tada su započeli glumačku karijeru zajedno, ali zbog razvoda roditelja Joaquin se s ocem preselio u Meksiko.

Joaquin Phoenix, Heath Ledger Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zaručnik bivše supruge Harisa Džinovića nedavno je dobio dijete s mladom Ukrajinkom?

Galerija 10 10 10 10 10

Dok je on izbivao iz svijeta glume, njegov stariji brat River doživljavao je ogroman uspjeh te je postao jedan od najperspektivnijih mladih glumaca svoje generacije – rame uz rame s Johnnyjem Deppom, Keanuom Reevesom i Christianom Slaterom. No njegova je slava, nažalost, došla uz visoku cijenu. Kobne noći, 31. listopada 1993., River je preminuo od kombinacije heroina i kokaina ispred jednog noćnog kluba. Imao je samo 23 godine. Ta tragedija ostavila je neizbrisiv trag na cijelu obitelj, a posebno na Joaquina, koji je povukao iz javnosti.

Joaquin Phoenix Foto: Profimedia

Joaquin Phoenix Foto: Profimedia

Povratak je bio spor, ali snažan. Početkom 2000-ih Joaquin ponovno ulazi u filmski svijet – i to na velika vrata. Uloga cara Komoda u ''Gladijatoru'' donosi mu prvu nominaciju za Oscara, a uloga Johnnyja Casha u ''Hodu po rubu'' potvrđuje njegov status glumačke sile. No pravi trijumf dolazi s filmom ''Joker'', za koji 2020. osvaja Oscara.

Joaquin Phoenix Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu

Privatno, Joaquin je pronašao mir u vezi s 11 godina mlađom glumicom Rooney Marom, s kojom je u vezi od 2016. godine.

Joaquin Phoenix, Rooney Mara Foto: Profimedia

Upoznali su se tijekom snimanja filma "Ona" 2012. godine. Kada su se ponovno sreli 2016. na snimanju "Marije Magdalene", priznali su da tu postoji nešto više od prijateljstva. Početkom 2017. godine pojavili su se prvi put kao par u javnosti, i to na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu. Zaručili su se nekoliko godina kasnije, a prošle godine u intervjuu Phoenix je otkrio kako je govor za Oscar pripremio s majkom Arlyn i suprugom Rooney Marom, čime je potvrdio glasine o vjenčanju.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara - 1 Foto: Profimedia

Joaquin Phoenix i Rooney Mara - 2 Foto: Profimedia

Phoenix je kasnije novinarima potvrdio i kako žive zajedno u kvartu Hollywood Hills u Los Angelesu, no ne žele previše javno govoriti o svom privatnom životu. Sina Rivera dobili su 2020. godine, a u lipnju 2024. godine dobili su i drugo dijete.

Joaquin Phoenix, Rooney Mara Foto: Profimedia

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije?

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Na zgodnoj Lile i udobni sportski kompletić puca od bujnih oblina

Pogledaji ovo Celebrity Bivši kolega Meghan Markle čestitao supruzi rođendan njezinom potpuno golom fotkom