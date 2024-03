Tko je navodna ljubavnica princa Williama, koja je sada upletena u skandal s Kate Middleton? Šuška se da je i princeza bila nevjerna, i to s članom kraljevske obitelji!

Već godinama šuška se da princ William ima aferu s Rose Hanbury, a navodno je i Kate Middleton imala ljubavnika.

Ovih dana britanske i svjetske medije potresa prava kraljevska drama.

Nakon što se princeza od Walesa Kate Middleton povukla iz javnosti nakon operacije abdomena, pojavile su se razne teorije zavjere o njezinu nestanku, koje je dodatno rasplamsala njezina fotošopirana fotografija s djecom.

Nakon toga su se pojavile i fotografije princa Williama i Kate u automobilu koje su izrodile nove teorije, a jedna od njih tiče se i navodne prinčeve ljubavnice.

Naime, mnogi sada sumnjaju kako s Williamom u automobilu nije bila Kate, već markiza od Cholmondeleyja Sarah Rose Hanbury, za koju se već godinama šuška da je prinčeva ljubavnica.

If this is how they launch Camilla 2.0 it really is going to break the internet… and maybe the monarchy pic.twitter.com/QP97P8dVnf