Bivša supruga našeg pjevača novim potezom nakon skandaloznog razvoda jasno je dala do znanja da s njim više ne želi imati nikakve veze!

Bivša supruga Marka Pecotića Irena vratila je svoje djevojačko prezime na društvenim mrežama.

Krajem 2022. godine Hrvatsku je potresao ljubavni skandal u kojem je glavnu ulogu odigrao pjevač Marko Pecotić Peco.

On je tada za medije otkrio da se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene, s kojim je dobio i dvoje djece, i to jer se zaljubio u svoju kolegicu Silviju Dvornik.

Zbog toga se u fokusu našla i farmaceutkinja Irena, koja dotad nije bila javna ličnost, a s vremenom joj je porasla popularnost na društvenim mrežama.

Zbog toga nije prošao neopaženo ni potez kojim je sada jasno dala do znanja da više ne želi imati nikakve veze s Pecom. Naime, Irena je na Facebooku vratila svoje djevojačko prezime Ćukušić, dok je na Instagramu maknula Pecotić i sada se tamo predstavlja samo imenom.

Ovog su je tjedna pratitelji obasuli i čestitkama jer je proslavila rođendan.

Ljubav između njezina bivšeg supruga i njegove nove partnerice i dalje cvate, iako se već nekoliko puta šuškalo da su u krizi.

Peco je jednom prilikom objasnio i zašto je odlučio sam izići u medije s pričom o svojem razvodu.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekoliko nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam time povrijedio", rekao je na Radio Dalmaciji, a tom se prilikom osvrnuo i na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je tada Peco.

