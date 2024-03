Ovako su stručnjaci analizirali novu fotografiju Kate Middleton koja je uzburkala javnost: "Boli me mozak što to moram isticati"

Eliot Higgins komentirao je fotografiju Kate Middleton i nasmijao se najnovijim teorijama zavjere, zaključivši kako nimalo ne drže vodu.

Slučaj nove fotografije britanske princeze Kate Middleton ne prestaje intrigirati javnost, pa se sada o svemu oglasio i stručnjak za prepoznavanje lica Eliot Higgins i odbacio jednu od neutemeljenih teorija zavjere koje su se pojavile o njoj i njezinu zdravlju.

Eliot Higgins, novinar i osnivač Bellingcata, nasmijao se tvrdnjama da je za Katein novi obiteljski portret, objavljen povodom Majčina dana, korištena njezina fotografija stara osam godina, koju je tada bila snimila za naslovnicu magazina Voguea i to nakon što se takva teorija brzinski proširila društvenim mrežama.

Stručnjak za umjetnu inteligenciju i Photoshop odbacio je bizarne optužbe, inzistirajući na tome da je buduća kraljica zapravo sama odradila posao od pet minuta kako bi objavila svoju savršenu obiteljsku fotografiju.

Ali skandal s uređivanjem i Kateino pojavljivanje s Williamom prvi put nakon Božića dolili su ulje na vatru oko situacije koja počinje izmicati kontroli zbog teorija zavjera o njezinom zdravlju i operacije abdomena na kojoj je bila u siječnju. Tako neke smiješne tvrdnje uključuju informacije da je Kate angažirala dvojnicu - i to ili sestru Pippu ili neku drugu ženu kao svoju zamjenu koja je prije nekoliko dana viđena s njezinom majkom Carole Middleton pa s princem Williamom. Drugi pak inzistiraju na tome su fotografije Kate i njezine djece snimljene prije najmanje četiri mjeseca ili čak ranije zbog zelenila biljaka koje se nalaze u pozadini.

Naime, Ruby Naldrett, koja inače radi na društvenim mrežama Daily Mirrora objavila je video za koji tvrdi da pokazuje kako je princeza od Walesa izrezala svoje lice s naslovnice Voguea iz lipnja 2016. godine i stavila ga na svoj portret za Majčin dan, a video je dosad pregledan gotovo 35 milijuna puta na platformi X.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

Upravo to je privuklo pozornost vodećeg svjetskog internetskog detektiva Higginsa, koji je opisao kako je mislio da je to parodija dok nije shvatio da je korisnici društvenih medija shvaćaju tako ozbiljno.

"Ovi ljudi igraju se igre uoči razliku i gube. Postoji toliko manjih razlika, poput refleksije svjetla u njezinim zjenicama, svjetla i sjene na njezinu licu, zubiju, bora itd., da je to očito kako je riječ o fotografiji iste žene snimljene iz otprilike istog kuta, ali to nije ista fotografija. Boli me mozak što to uopće moram isticati", zaključio je Higgins prenosi Daily Mail.

"Pikseli nisu savršeni, ako pomno pogledate detalje, vidjet ćete brojne male razlike", dodao je.

Higgins se o tome oglasio i na X-u gdje je jednom korisniku poručio: "Odličan način za dobivanje klikova, ako vam nije stalo do vaše vjerodostojnosti."

I nije Higgins jedini, jer su se javili i drugi fotografi te stručnjaci za Photoshop i nasmijali takvim tvrdnjama.

"Ovdje ima toliko ljudi koji nemaju pojma što se danas može učiniti s umjetnom inteligencijom i photoshopom. Ovo je bio petminutni posao na datoteci niske rezolucije", smatra teksaški fotoreporter Jonas Peterson, piše Daily Mail.

"Što god vjeruju teoretičari zavjere na internetu, mogu kategorički reći da ničija glava ili ruke nisu u potpunosti zamijenjene", dodao je i tehničar za snimanja Lee Walton.

Šarmantna fotografija nasmijane Kate s malenim Georgeom, Charlotte i Louisom objavljena je na britanski Majčin dan kako bi se utišale tinjajuće glasine o njezinom zdravlju nakon operacije abdomena u siječnju. Umjesto toga, rijetka kraljevska pogreška rezultirala je još novom eksplozijom teorija zavjere.

Šest vodećih svjetskih foto-agencija, uključujući Press Association, povukla je spornu fotografiju iz svojih arhiva zbog zabrinutosti da je lažirana. Kate se zbog toga odlučila javno oglasiti i javno se ispričati zbog strke koju je izazvala te napisala u priči na Instagramu da je sama uređivala fotografiju prije objave.

