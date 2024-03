Situacija s Kate Middleton postaje sve čudnija, ovo je razlog zbog kojeg neki sumnjaju da je sporna fotografija snimljena prije čak osam godina

Insajder iz kraljevske palače otkrio je za britanske medije razlog zbog kojeg je Kate Middleton uredila svoju fotografiju objavljenu povodom Majčina dana u Velikoj Britaniji.

Ne stišava se bura oko fotografije koju je princeza Kate Middleton objavila na Instagramu povodom obilježavanja Majčina dana u Velikoj Britaniji, a na kojoj su vidljive pogreške nastale tijekom uređivanja u fotošopu.

42-godišnja Kate priznala je da je uređivala spornu fotografiju jer je prema pisanju britanskih medija vjerovala da je najbolje biti iskren u novonastaloj situaciji, ali insajder iz palače je za The Telegraph izjavio kako se zapravo osjećala užasno zbog svih teorija zavjere oko njezina zdravstvena stanja te da ju je zato pokušala urediti i postići da njoj izgleda što je bolje moguće.

Nove informacije pojavile su se nakon što se princeza oglasila privatnom porukom na društvenim mrežama, što inače radi u rijetkim prilikama i ispričala se zbog pomutnje koju je fotografija izazvala, nakon što je šest svjetskih foto agencija povuklo fotografiju zbog zabrinutosti da je lažna.

Pogledaji ovo Celebrity Posljednja fotografija Kate Middleton izazvala skandal u kraljevskoj obitelji, agencije je povlače u panici zbog ovog detalja

Na društvenim mrežama oglasili su se i obožavatelji kraljevske obitelji, a jedna od njih vjeruje da je shvatila kako je fotografija zapravo uređena.

Ruby Naldrett, koja inače radi na društvenim mrežama Daily Mirrora, podijelila je svoju teoriju putem X-a, tvrdeći da je fotografija fotošopirana pomoću Katine stare fotografije koju je snimila za Vogue 2016. godine

"Moja analiza foto sage o Kate Middleton dolazi do zaključka da su uzeli njezino lice s Vogue naslovnice koju je snimila prije mnogo godina i uredili ga", objasnila je Naldrett u svom viralnom tweetu, koji je pregledan više od tri milijuna puta u samo nekoliko sati od objave.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5