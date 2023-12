Nevjerojatna photoshop pogreška na božićnoj čestitci Kate i Williama zapala je baš malenog Louisa, evo bez čega je ostao!

Božićna čestitka princa Williama i Kate Middleton ima veliku photoshop pogrešku, koja je tek naknadno primijećena.

Princ William i Kate Middleton očarali su Britance i obožavatelje kraljevske obitelji svojom ovogodišnjom božićnom čestitkom, u obliku jednostavne crno-bijele fotografije na kojoj poziraju s djecom.

No čini se da je božićni portret princa i princeze od Walesa pretrpio grešku u photoshopu. Riječ je o fotografiji na kojoj svi poziraju isto obučeni, Kate i William se smiješe uz 10-godišnjeg Georgea, 5-godišnjeg Louisa i 8-godišnju Charlotte koja sjedi na stolcu ispred svih, dok je Louis rukom naslonjen na njen naslon. A onda su korisnici društvenih mreža primijetili da pogrešku jer princu Louisu nedostaje srednji prst na lijevoj ruci.

Ali u očitom neuspjehu u uređivanju, čini se da Louisu nedostaje srednji prst na lijevoj ruci, a neki su primijetili još neke čudne detalje.

"Što se dogodilo s Louisovim srednjim prstom?", "Zaboravite na nestale vezice, više me brine Louisov prst koji nedostaje"", "Louisu nedostaje prst, ovo mora biti najgora fotošopirana slika ikad", "Louisu nedostaje prst, a Charlotteina lijeva ruka se čini predugom", "Iako je to lijepa obiteljska fotografija, čim sam je pogledao, primijetio sam Louisovu ruku. Nedostaje mu prst. To me natjeralo da bolje pogledam. Njegova desna noga izgleda natečeno. Gdje je Williamovo bedro? Gdje je Kateino drugo stopalo?", komentari su s društvenih mreža.

Inače, William i Kate će čestitku osobno predati svojim prijateljima, članovima obitelji te osoblju koje radi za njih.

