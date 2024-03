Posljednja objava kraljevske obitelji unijela nemir među obožavateljima, skrivaju li pravo stanje Kate Middleton?

Posljednja objava kraljevske obitelji još je više zabrinula fanove Kate Middleton, evo zašto misle da skrivaju njeno stvarno zdravstveno stanje.

Povodom Dana žena, kraljevska obitelj objavila je čestitku na društvenim mrežama, a u glavnoj ulozi bila je princeza od Walesa Kate Middleton.

Na profilu su objavljenje njene stare fotografije iz starih kraljevskih posjeta, a njezine fanove to je dodatno zabrinulo te su sigurni da palača skriva pravo zdravstveno stanje princeze.

''Sretan Međunarodni dan žena! Slavimo utjecaj nevjerojatnih žena danas, i svaki dan. Ovo su samo neke od briljantnih žena koje su nas inspirirale u proteklih 12 mjeseci'', stoji u statusu koji prati fotografije.

Happy International Women’s Day! Celebrating the impact of amazing women today, and every day. Here are just a few of the brilliant women we’ve been inspired by over the past 12 months. #IWD2024 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Među fotografijama nalazi se i ona njezinog susreta sa Sarah Goldson, koja trenira dječake i djevojčice za Wimbledon. Tu je i njezina snimka s Biancom Sakol, suosnivačicom banke za bebe Sebby's Corner, koju je posjetila u studenom, te još jedna s dr. Gubby Ayidom, izvršnom direktoricom dječje bolnice Evelina London. Tu je i slika Kate i Williama dok razgovaraju s profesoricom Uzom Iwobijem, osnivačicom Race Council Cymru, koju su upoznali na putovanju u Cardiff u listopadu.

Sarah Goldson has directed the @Wimbledon Ball Boy and Girl training since the 2012 Championships. The training helps develop life skills among young people, with 280 BBGs selected from local schools. pic.twitter.com/xilbeNlMgq — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Bianca Sakol is the founder and CEO of @Sebbys_Corner, a shop-style baby bank which believes no child should go without the basic essentials they need to thrive. They provide a warm, welcoming environment and gives families choice and dignity to choose the items they need. pic.twitter.com/uWQ4Pwywde — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Ipak, nema nijedne novije fotografije princeze, a posljednja na kojoj je viđena puštena je u javnost prije nekoliko dana, no nakon nje su se počele širiti teorije zavjere.

Paparazzi su Kate i njezinu majku uhvatili u automobilu u Windsoru, a nakon što je fotografiju objavio TMZ, brojni su počeli širiti teorije zavjere kako to uopće nije bila Kate, već su poslali njezinu dvojnicu.

Princeza inače nije bila viđena ni na jednom kraljevskom događaju otkako se pojavila u crkvi u Sandringhamu na Božić s Williamom i njihovom djecom Georgeom, Charlotte i Louisom. Zbog toga su se počele širiti zavjere o tome zašto je zapravo tako dugo nema, pa su iz Kensingtonske palače prije nekoliko dana objavili vijest da je dobro kako bi ih ušutkali.

Medijima je nešto kratko poručio i princ William.

