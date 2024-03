Princ William snimljen s Kate prvi put od Božića, fotografije su se pojavile u britanskim medijima

Princ William i Kate Middleton snimljeni su zajedno ispred dvorca Windsor, no iz njega su otišli svatko svojim putem.

Princ William snimljen je prvi put nakon Božića u društvu svoje supruge, princeze Kate Middleton o kojoj svjetska javnost bruji ovih dana, a koja se oporavlja od operacije abdomena na kojoj je bila u siječnju.

Kraljevski je par snimljen kako zajedno napušta dvorac Windsor, samo nekoliko sati nakon što se Kate ispričala zbog uređivanja fotografije koju je objavila na Instagramu za Majčin dan. No on se sam pojavio u Westminsterskoj opatiji na obljetnici Dana Commonwealtha, a potom i na ceremoniji Earthshot Prize, dok je Kate prema pisanju britanskih medija išla na privatni sastanak, no nije poznato kamo se točno otputila.

Kate na najnovijim paparazzo fotografijama gleda kroz prozor automobila, dok William gleda u ekran svog mobitela, a možete ih pogledati OVDJE.

U međuvremena se bura oko fotografije koju je Kate objavila na Instagramu povodom obilježavanja Majčina dana u Velikoj Britaniji ne stišava, a na fotografiji su vidljive pogreške nastale tijekom uređivanja u fotošopu.

Kate je priznala da je uređivala spornu fotografiju jer je prema pisanju britanskih medija vjerovala da je najbolje biti iskren u novonastaloj situaciji, ali insajder iz palače je za The Telegraph izjavio kako se zapravo osjećala užasno zbog svih teorija zavjere oko njezina zdravstvena stanja te da ju je zato pokušala urediti i postići da njoj izgleda što je bolje moguće.

Nove informacije pojavile su se nakon što se princeza oglasila privatnom porukom na društvenim mrežama, što inače radi u rijetkim prilikama i ispričala se zbog pomutnje koju je fotografija izazvala, nakon što je šest svjetskih fotoagencija povuklo fotografiju zbog zabrinutosti da je lažna.

Na društvenim mrežama oglasili su se i obožavatelji kraljevske obitelji, a jedna od njih vjeruje da je shvatila kako je fotografija zapravo uređena.

Ruby Naldrett, koja inače radi na društvenim mrežama Daily Mirrora, podijelila je svoju teoriju putem X-a, tvrdeći da je fotografija fotošopirana pomoću Katine stare fotografije koju je snimila za Vogue 2016. godine.

"Moja analiza fotosage o Kate Middleton dolazi do zaključka da su uzeli njezino lice s Vogue naslovnice koju je snimila prije mnogo godina i uredili ga", objasnila je Naldrett u svom viralnom tweetu, koji je pregledan više od tri milijuna puta u samo nekoliko sati od objave.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5