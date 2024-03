Britney Spears objavila svoje potpuno gole fotografije, na očajne molbe koje joj pristižu sa svih strana uopće ne reagira

Britney Spears objavila je na Instagramu svoje gole fotografije pa zabranila mogućnost njihova komentiranja.

Bivša pop-princeza Britney Spears ponovno se skinula gola golcata dok je pozirala na plaži pa fotografije podijelila sa svojih 42,5 milijuna pratitelja na Instagramu.

42-godišnja Britney pozirala je okrenuta leđima kameri, pokazavši golu pozadinu i rukama skrivajući grudi, dok se u sjeni vidi muškarac koji ju je snimio u takvu izdanju. Na Instagramu je objavila tri fotografije u nizu, uz njih je dodala emotikon tulipana te isključila mogućnost komentiranja.

Što vi mislite o ponašanju Britney Spears? Trebala bi potražiti stručnu pomoć.

Žao mi ju je.

Neka radi što želi! Trebala bi potražiti stručnu pomoć.

Žao mi ju je.

Neka radi što želi! Ukupno glasova:

Njezina posljednja objava pojavila se nedugo nakon što je njezin bivši suprug, Sam Asghari, za magazin People rekao da nikada neće govoriti loše o Britney. Bivši par vjenčao se u lipnju 2022. godine, ali su se razišli nakon što je Sam podnio zahtjev za razvod u kolovozu 2023. godine.

"Bio je blagoslov moći s nekim duže dijeliti život, ali ljudi se odvajaju i ljudi idu dalje. Nikad nisam razumio kada se ljudi raziđu i govore loše jedni o drugima, to je nešto što nikada neću učiniti jer sam imao nevjerojatno iskustvo i sjajan život, to će uvijek biti dio mog života, poglavlje mog života", izjavio je Sam.

Inače ovo nije prvi put da Britney objavljuje svoje razgolićene fotografije i svojim ponašanjem zabrinjava obožavatelje koji ju mole da prestane s takvim ponašanjem.

Britney je prošle godine objavila svoje memoare naziva "The Woman In Me" koji su prodani u više od milijun primjeraka za koje je, prema pisanju stranih medija, dobila predujam od 12,5 milijuna dolara, a dobiva i 25 posto neto dobiti od ukupne zarade.

Britney je u knjizi pisala o brojnim detaljima iz privatnog života koje je dotad čuvala za sebe, između ostalog o incidentu u kojem je obrijala glavu pred novinarima.

"Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, još od tinejdžerske dobi. Brijanje glave je bio moj način otpora", pojasnila je Britney u knjizi.

Također otkrila da joj je zbog nadzora bilo zabranjeno tako izgledati i morala je ponovno nositi dugu kosu.

"Pod nadzorom mi je dano na znanje da su ti dani prošli. Morala sam pustiti kosu i vratiti se u formu. Morala sam rano ići spavati i uzimati sve lijekove koje su mi rekli", napisala je.

Britney je također progovorila o 13-godišnjem konzervatorstvu i detaljno opisala kako je otac kontrolirao njezino tijelo i njezin novac i nanosio joj bol. Obitelj je nad njom imala neumoljivu kontrolu zbog čega se, gledajući unatrag, osjeća mučno.

"Osjećaj da nikad nisi dovoljno dobro dijete je stanje koje slama dušu", zaključila je Britney u memoarima u kojima je otkrila i detalje pobačaja kada je bila u vezi s Justinom Timberlakeom, a koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

