Livajina Iris bez šminke privukla poglede na posebnoj večeri za njenog muža

Iris Livaja došla je podržati supruga na dodjeli nagrade Hajdučko srce u Splitu.

Na jednom nogometnom igralištu u Splitu sinoć je vladala posebna atmosfera – navijači Hajduka proslavili su dodjelu prestižnog priznanja ''Hajdučko srce'' za sezonu 2024./2025., koje je ove godine pripalo Marku Livaji.

Uz brojne navijače, u publici je bila i njegova supruga Iris Livaja, koja je svojim dolaskom još jednom pokazala koliko podržava suprugovu karijeru.

Iris Livaja - 3 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Iris Livaja - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Iris je na tribinama privukla pozornost osmijehom i vedrim raspoloženjem, odjevena u romantičnu bijelu bluzu s ružičastim cvjetnim uzorkom, dok su zlatni nakit i jednostavna frizura upotpunili njezin izgled. Svi su primijetili i da ne nosi šminku te je sve oduševila prirodnom ljepotom.

Dodjela ''Hajdučkog srca'' tradicionalno je jedno od najemotivnijih događanja u Hajdukovoj sezoni, a prisutnost Iris Livaje svakako je dodatno naglasila obiteljsku dimenziju ovog sportskog uspjeha.

Marko Livaja - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Livaji je ovo drugi put da je dobitnik ovog laskavog priznanja, prvi put je bilo u sezoni 2021/22.

Iris Livaja na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Iris Livaja Foto: Instagram

Iris i Marko Livaja Foto: Iris Livaja/Instagram

