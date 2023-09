Anđeosku ljepotu izobličila je plastičnim operacijama, sad pokušava popraviti štetu koju si je nanijela, a na njoj su ostale prepoznatljive samo dvije stvari

Donatella Versace na Milanskom tjednu mode predstavila je novu kolekciju svoga kultnog brenda, a dodatno je svima ukrala pozornost svojim licem.

Slavna talijanska dizajnerica Donatella Versace bila je jedna od glavnih zvijezda Milanskog tjedna mode gdje je njezina modna kuća predstavila novu kolekciju, a na kojoj je ona dodatnu pozornost plijenila svojim izgledom, točnije licem.

68-godišnja Donatella nekad je slovila kao prirodna ljepotica, i to sve dok nije odlučila poraditi na izgledu. Podvrgnula se brojnim estetskim zahvatima i operacijama, što ju je u potpunosti izobličilo. No nakon pojavljivanja u Milanu strani su se mediji raspisali o novim operacijama, i to onima kojima pokušava popraviti štetu koju je nanijela licu svim onim prethodnima.

Mnogi su do takvog zaključka došli kada su je vidjeli na zabavi poslije revije, a na kojoj se pojavila u kratkoj haljini i pokazala nešto zategnutije lice, s minimalnim brojem boja, a na fotografijama se vidi da je ponovno bila na botoksu i da popravila jagodice te zategnula očne kapke. No tragove svih prijašnjih pretjerivanja teško je u potpunosti sakriti.

Donatella više nije ni sjena prirodnoj ljepotici kakva je bila na počecima svoje karijere, a iako je teško procijeniti na koliko je zahvata otad bila, najbolji dokaz za to su njezine stare fotografije. Ono što je do danas jedino ostalo prepoznatljivo njezin su osunčani ten i platinasto plava kosa.

S operacijama je počela 1995. godine, a do 1998. godine njezin se izgled već drastično promijenio. Mediji su je početkom 2000-ih sve češće počeli prozivati zbog operacija, no to je nije zaustavilo. Pretjerano korištenje botoksa, izobličene usne i natečeno lice smjestili su je na sam vrh popisa svjetskih zvijezda koje su se zanijele s estetskim zahvatima.

Njezinu izgledu uvelike je pridonio i buran život koji je vodila, a zbog čestog partijanja te uživanja u alkoholu i drogama imala je i psihičke slomove. Inače, Donatella je modno carstvo naslijedila od svojeg brata Giannija, koji je ubijen 1997. godine.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Jedan od najzgodnijih Hrvata pokazao luksuzni stan u Zagrebu, elegantni interijer i upečatljivi stolić oduzimaju dah na prvu!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Pogledajte kako je Jakov Kitarović izgledao kao mladić i prije nego što je zbog supruge Kolinde postao poznat široj javnosti!