Stare fotografije dokaz su da je ova žena nekad bila prava ljepotica, a danas, kad se pojavi, svi se pitaju što joj je to trebalo

Donatella Versace prisustvovala je zabavi prije Oscara, a unatoč njenoj elegantnoj haljini svi su gledali u njeno lice koje je uništila brojnim operacijama.

Donatella Versace jedna je od najpoznatijih dizajnerica na svijetu, a ni nakon cjeloživotnog rada i dalje ne prestaje dizajnirati neke od najljepših haljina za brojne poznate u Hollywoodu.

Ovog puta paparazzi su 67-godišnju Donatellu uhvatili na crvenom tepihu na tradicionalnoj zabavi prije Oscara, a za ovu prigodu dizajnerica je odabrala predivnu bakrenu haljinu koja je pratila njenu vitku figuru. Međutim, unatoč prekrasnoj odjevnoj kombinaciji svi su i dalje gledali u njeno lice koje je uništeno nakon brojnih estetskih operacija kroz godine.

Danas više nije ni sjena prirodnoj ljepotici kakva je bila na počecima svoje karijere, a iako je teško procijeniti na koliko je zahvata otada bila, najbolji dokaz za to su njezine stare fotografije, a ono što je do danas jedino ostalo prepoznatljivo su njezin osunčani ten i platinasto plava kosa.

S operacijama je počela 1995. godine, a do 1998. godine njezin se izgled već drastično promijenio. Mediji su je početkom 2000-ih sve češće počeli prozivati zbog operacija, no to je nije zaustavilo. Pretjerano korištenje botoksa, izobličene usne i natečeno lice smjestili su je na sam vrh popisa svjetskih zvijezda koje su se zanijele s estetskim zahvatima.

Njezinu izgledu je uvelike pridonio i burni život koji je vodila, a zbog čestog partijanja te uživanja u alkoholu i drogama imala je i psihičke slomove.

Inače, Donatella je modno carstvo naslijedila od svojeg brata Giannija, koji je ubijen 1997. godine.

