S Alenom Vitasovićem i Brajdama zaludio je regiju, a sad je spreman za korak dalje: ''Na prvu sam se malo uplašio''

Uoči Dore 2026. donosimo razgovor s Limom Lenom, glazbenikom koji bez velikih očekivanja, ali s jasnom vizijom, ulazi u jedno od najvažnijih razdoblja svoje karijere.

Uoči Dore 2026. Lima Len ulazi u novo poglavlje svoje karijere bez velikih kalkulacija i unaprijed postavljenih planova.

Za naš portal tim je povodom podijelio svoje dojmove, ali i otkrio više o sebi nakon što su ga brojni zapamtili po hitu s Alenom Vitasovićem.

Lima Len Foto: Josip Moler/Cropix

Njegova prijava na Doru nije bila rezultat dugotrajnog promišljanja, već prirodan slijed događaja u razdoblju u kojem je intenzivno stvarao i tražio novi zvuk.

''Nemam određeni razlog zašto sam se baš ove godine prijavio na Doru, zadnje dvije godine sam dosta aktivan na sceni, radim neki novi zvuk i jednostavno se tako poklopilo.''

Pjesma ''Raketa'' već je pronašla put do publike, a prve reakcije dale su naslutiti kako publika razumije smjer kojim ide. Ipak, Lima Len svjesno pokušava ostati prizemljen i ne robovati očekivanjima.

Lima Len Foto: Josip Moler/Cropix

''Pjesma je izašla, komentari i reakcije su jako cool, zna se kako zvuči i koji je vajb, tako da ne znam. Evo, ja inače imam jako veliku borbu da se naučim raditi i živjeti bez nekih velikih očekivanja. Pjesma se isto ne razlikuje puno od mojih ostalih jer stalno radim nešto novo, izlazim iz komfor-zone.''

Posebnu težinu njegovu nastupu daje činjenica da upravo on otvara Doru 2026. Prvi osjećaji bili su daleko od smirenih.

''Na prvu sam se unervozio, malo kao uplašio, ipak je to velika odgovornost i bitan događaj. 'Imaš šta sad, kad otvaram Doru 2026., kako ću ja to?!' Kasnije, kad se sleglo, malo sam izvagao neke stvari i shvatio da mogu samo dobar show prirediti, a na ljudima je kako će to prihvatiti. Otvaram Doru 2026., doći ću pokazati svoj rad, svoje sposobnosti i nasmijati ljude, biti zapamćen, nadam se, i super, idemo dalje, radimo muziku.''

Lima Len Foto: In Magazin

Dora se često opisuje kao prostor rezerviran za pop-izvođače. Smatra li se u tom kontekstu autsajderom ili osvježenjem?

''Smatram se osvježenjem, nisu pop samo jedna vrsta glazbe. Danas je sve moguće da bude popraćeno, mislim da apsolutno nitko više nije autsajder, što god da radio, makar gusle svirali, opet se možemo uklopiti u današnjicu.''

Razmišlja li već sada o Eurosongu ili svemu pristupa korak po korak?

''Svemu pristupam korak po korak, prvo da vidimo je l' dolazimo u finale. Ako dođem do finala, onda ću sigurno imat malo tremu i osjećaj neizvjesnosti pred sami Eurosong, ma kakvu malu tremu, tko zna što će me obuzeti tada.''

U slučaju pobjede, već sada ima jasnu viziju kako bi Hrvatsku predstavio na europskoj pozornici.

''Ako pobijedim na Dori, potrudit ću se napraviti baš veliki, spektakularan nastup da cijeli svijet vidi kako to Galižana radi. Ponudio bih 'Raketu' u istom zvuku, ne bih ništa mijenjao na njoj, eventualno u nastupu bi bilo više budžeta i naravno malo bismo pojačali sve za par levela.''

Lima Len - 5 Foto: In Magazin

Uspjeh Baby Lasagne mnogi vide kao prekretnicu – vjeruje li da je riječ o iznimci ili o početku novog vala na domaćoj sceni?

''Poštovanje za Baby Lasagnu i sve što je napravio, prvo otvorio vrata mnogima od nas, pokazao da se sve u životu može kad radiš jako i vjeruješ u to.''

U njegovu se pristupu i sam pronalazi.

''Prepoznajem se u tome jer ipak Baby Lasagna je jako kreativan, sviđa mi se stil i, da kažem, neki možda način na koji pristupa muzici, baš mi daje svjetski vajb, autentičan umjetnik.''

Važan trenutak u njegovu razvoju bila je suradnja s Alenom, koja je počela bez velikih očekivanja. Zajedno su otpjevali hitove ''Brajde'' i ''Sad me briga ni''.

''Do suradnje s Alenom je došlo tako što sam napravio 'Brajde' i jednostavno možda nisam osjećao da bih trebao solo izbaciti pjesmu koja zvuči tako istarski, više je trebalo biti tako neki sitni eksperiment, ali na kraju je ispalo puno više od eksperimenta, puno više!''

Ta suradnja ostavila je dubok trag.

''Stvaranje s Alenom mi je značilo puno, to mi je neka prekretnica bila, mogu reći. Pronašao sam se u živoj svirci i zahvalan sam Alenu na prilici da surađujemo i da dobijem priliku iskusiti stvari koje sam iskusio nakon te suradnje. Različito radimo muziku, različito gledamo na nju, ali na kraju istu poruku šaljemo, ljubav i zajedništvo!''

Lima Len i Alen Vitasović - 2 Foto: In Magazin

Je li ga veliki uspjeh tog hita više rasteretio ili dodatno opteretio očekivanjima?

''Na početku me malo opteretilo, a s vremenom sam uspio to nekako naučiti kontrolirati mada i dalje kad se izbacuje novi projekt, imam taj osjećaj opterećenja, ali ne traje dugo, brzo me popusti.''

Ni javna pažnja mu zasad ne predstavlja teret.

''Nisam općenito nešto previše anoniman, ne bih volio naravno da me se baš previše uhodi, ali je nekim malim dijelom izazovno, samo trenutno mi ne smeta, vidjet ćemo u budućnosti kako će biti, ali mislim da će biti okej.''

Lima Len Foto: Screenshot

Najveću snagu crpi iz najbližeg kruga ljudi.

''Najveća podrška u ovom razdoblju karijere su ljudi koji su dio mog života sada, od obitelji do nekih prijatelja i ljubavi. Nikad nisam skrivao svoj žar prema ovome i nakon pet minuta razgovora sa mnom već shvaćaš koliko mi znači ova muzika.''

Ranije je istaknuo da je njegov brat Dragan imao važnu ulogu u njegovu ulasku u rap. Kako danas on doživljava Limin uspjeh?

''Ukratko ćemo za brata reći, on je bio reper 2002. kada sam ja imao sedam godina i od tad želim biti reper, pjevač, scenski umjetnik, kako god to netko htio nazvati. Od malena sam s daljinskim pred ogledalom, evo, tako najbolje možda.''

Pogled u budućnost ostavlja otvorenim, ali optimističnim.

''Za pet godina se zamišljam da imam barem dva sata koncerta s mojim hitovima, da mi karijera bude bogatija po tom pitanju i da ostanem u ovom pozitivnom vajbu, a privatno je malo teže pitanje pošto volim i turbulencije gradske, a volim i planinu i mir pa onda da ne dam sada pogrešan odgovor, vidjet ćemo za pet godina, ali lijep je pogled jako.''

Lima Len - 5 Foto: In Magazin

Jedna suradnja i dalje ostaje želja.

''Suradnja s Edom Maajkom, volio bih surađivati s njim jer je veliki utjecaj na mene i moju muziku ostavio, a eto nisam takvu priliku nikada dobio.''

Svjestan je i percepcije koju ljudi ponekad imaju o njemu.

''Ljudi na prvu dobiju dojam da se sa mnom ne može pričati, da sam pun sebe, ali druga priča bude kad me upoznaju, većinom.''

Prije glazbe radio je razne poslove, no brzo je shvatio da nisu za njega. Bio je čak i picajol, o čemu smo više pisali OVDJE. Osvrćući se unatrag, koji mu je posao prije glazbene karijere bio najteži ili najneugodniji?

''Ovo je jako dobro pitanje, mogu reći da su mi se poslovi koje sam radio svidjeli i još smatram da su cool i pizzajolo i kuhar, međutim problem je što to nije za mene. Za nekog drugog tko može podnijeti takav neki pritisak bez da utječe na njega okej, ali mene takvi poslovi samo ubijaju, ubijaju osobu koja jesam, ubijaju volju za životom i za svime.''

A kao što je već rečeno, Lima otvara ovogodišnju Doru te nastupa prvi, 12. veljače. Redoslijed ostalih nastupa pogledajte OVDJE.

