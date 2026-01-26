Zvijezda Kumova ostvarila veliki uspjeh na drugom kontinentu: ''Baš je bilo nezaboravno!''

Ecija Ojdanić ovih je dana pobjegla iz Hrvatske ravno u Maroko, gdje je spojila sport, hedonizam i putopisnu avanturu koja će joj, kako kaže, još dugo ostati u pamćenju.
''Marrakesh, dan treći… Dan i hedonizma, i maratona, i jako puno smijanja s najluđom ekipom, super hrane… i konačno, toplog afričkog sunca'', započela je Ecija svoju objavu.
Poseban razlog za ponos bio je i maraton, koji je za nju imao dodatnu težinu – riječ je o njezinom prvom maratonu na afričkom kontinentu, a čak 14. ukupno u karijeri.
''Prvi maraton na afričkom kontinentu, 14. sveukupno… još lagano, u tempu treninga… baš je bilo nezaboravno'', priznala je glumica.
Nakon sportskog dijela uslijedio je – hedonizam. Ecija je otvoreno priznala da ju je Maroko potpuno osvojio.
''A onda hedonizam na najjače… Moj prvi posjet Maroku, ali sigurno ne zadnji. Ostalo je još toliko toga za vidjeti i doživjeti'', napisala je.
Ipak, povratak u stvarnost neće biti lak.
''I teško će mi pasti reality check u Zagrebu. Već s novim radnim tjednom'', zaključila je uz dozu iskrene nostalgije.
Fotografije s putovanja otkrivaju opuštenu, nasmijanu i energičnu Eciju, okruženu ekipom s kojom dijeli ljubav prema sportu, putovanjima i dobrim vibracijama, a jedno je sigurno: Maroko joj je ostao duboko u srcu.
