Zvijezda Kumova ostvarila veliki uspjeh na drugom kontinentu: ''Baš je bilo nezaboravno!''

Ecija Ojdanić ovih je dana pobjegla iz Hrvatske ravno u Maroko, gdje je spojila sport, hedonizam i putopisnu avanturu koja će joj, kako kaže, još dugo ostati u pamćenju.

Glumica Ecija Ojdanić posljednjih je dana uživala u Maroku, a dojmove s putovanja rado je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Sunčani Marrakesh, dobra energija, trčanje i hedonizam – sve se savršeno spojilo u nezaboravno iskustvo.

''Marrakesh, dan treći… Dan i hedonizma, i maratona, i jako puno smijanja s najluđom ekipom, super hrane… i konačno, toplog afričkog sunca'', započela je Ecija svoju objavu.

Poseban razlog za ponos bio je i maraton, koji je za nju imao dodatnu težinu – riječ je o njezinom prvom maratonu na afričkom kontinentu, a čak 14. ukupno u karijeri.

''Prvi maraton na afričkom kontinentu, 14. sveukupno… još lagano, u tempu treninga… baš je bilo nezaboravno'', priznala je glumica.

Nakon sportskog dijela uslijedio je – hedonizam. Ecija je otvoreno priznala da ju je Maroko potpuno osvojio.

''A onda hedonizam na najjače… Moj prvi posjet Maroku, ali sigurno ne zadnji. Ostalo je još toliko toga za vidjeti i doživjeti'', napisala je.

Ipak, povratak u stvarnost neće biti lak.

''I teško će mi pasti reality check u Zagrebu. Već s novim radnim tjednom'', zaključila je uz dozu iskrene nostalgije.

Fotografije s putovanja otkrivaju opuštenu, nasmijanu i energičnu Eciju, okruženu ekipom s kojom dijeli ljubav prema sportu, putovanjima i dobrim vibracijama, a jedno je sigurno: Maroko joj je ostao duboko u srcu.

Prvog dana u Maroku imala je zanimljiv izlet. Više pogledajte OVDJE.

Za maraton se Ecija pripremala u hladnom Zagrebu, a kako je izgledao njen trening po minusu i snijegu pogledajte OVDJE.

