Miroslav Škoro blagoslovio vinograd i počastio cijelo selo pjesmom i trpezom!

Na blagdan Vincekovo u Slavoniji se tradicionalno blagoslivlja vinograd, a taj narodni običaj nije propustio ni popularni glazbenik Miroslav Škoro.
U pirotesknom selu Mitrovac, na južnim obroncima Krndije nadomak Kutjeva već godinama u suradnji s obitelji Matić posjeduje vinograd, a njegova vinarija iz godine u godinu osvaja pobornike dobre kapljice.3 vijesti o kojima se priča iznenadit ćete se! Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta! ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
"Blagoslovili smo vinograde i simbolično započeli novu vinogradarsku godinu, zahvalni na svemu što je iza nas i s nadom da će berba koja dolazi biti uspješna i rodna", glasila je zdravica popularnog narodnog glazbenog ljubimca dok je pozdravljao brojne goste.
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 8 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 7 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 6 Foto: Domagoj Topić
U maniri pravog gostoljubivog domaćina poslužio je Škoro vlastite čvarke, kobasice, slaninu, kulen.... Sve odreda njegove specijalitete čije pripravljanje često i rado objavljuje na društvenim mrežama. Doista neuobičajeno za naše estradne zvijezde koje žive prvenstveno od glamura i raskošnih pozornica.
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 9 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 5 Foto: Domagoj Topić
Pogledaji ovo Zanimljivosti Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Priredio je Škoro pravu feštu u selu. Doveo je tamburaški sastav Divne godine, pripremio pravu trpezu u društvenom domu; janjci i prasci su se vrtjeli na ražnju, a pilo se, naravno, njegovo vino. Bila je to fešta za cijelo selo i njegove brojne prijatelje, svi su bili dobrodošli. Domaćin je na kraju ponesen dobrom atmosferom i sam zapjevao s tamburašima oduševljenim Slavoncima i otpjevao neočekivani koncert.
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 4 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 3 Foto: Domagoj Topić
''Volim domaće običaje, to je nešto s čime sam odrastao i svoju djecu tako odgojio. Pripadnost ovom kraju, ovim ljudima, neodvojivi je dio mog identiteta i kad god sam u mogućnosti dođem u selo kako bih se odmorio, a pogotovo da živim kako su nekad živjeli naši djedovi i bake, bez telefona, u potpunom skladu s mještanima. Tada sam jedan od njih, nisam onaj Škoro s televizije ili s pozornice. To je moj intimni mali dio svemira'', istaknuo je ovaj glazbenik koji je u svoje omiljeno slavonsko selo stigao u društvu supruge Kim i kćeri Ivane koji su mu i pomagale podrezati vinovu lozu. Cijela obitelj živi za vinariju Škoro i ponosi se istom jer su u samo par godina postojanja već osvojili zlatnu medalju za svoju graševinu.
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 3 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 2 Foto: Domagoj Topić
Miroslav Škoro blagoslovio vinograd - 1 Foto: Domagoj Topić
Pogledaji ovo Celebrity Davor Garić kao jedan od voditelja rođendanskog izdanja IN magazina: ''Ovo je za mene neizmjerna čast i iskreno veselje''
Njegov boravak u srcu Slavonije, zimska idila, poslužit ću mu kao odmor i druženje s najmilijima, obitelji i prijateljima, a potom slijedi velika dvoranska turneja po cijeloj Hrvatskoj koja počinje već na Valentinovo, u dvorani Zeleni brijeg u Sisku. Ulaznice se prodaju preko sustava Eventim, na stranici eventim.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima.
Galerija 4 4 4 4 4
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Ponosno pokazali mišiće: Seksi par čija su isklesana tijela privukla znatiželjne poglede
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi
Pogledaji ovo Zanimljivosti Prepoznajete li ju? Po njenoj priči snimljen je jedan od najseksi filmova s Jennifer Lopez