Miroslav Škoro blagoslovio vinograd i počastio cijelo selo pjesmom i trpezom!

Na blagdan Vincekovo u Slavoniji se tradicionalno blagoslivlja vinograd, a taj narodni običaj nije propustio ni popularni glazbenik Miroslav Škoro.

U pirotesknom selu Mitrovac, na južnim obroncima Krndije nadomak Kutjeva već godinama u suradnji s obitelji Matić posjeduje vinograd, a njegova vinarija iz godine u godinu osvaja pobornike dobre kapljice.

"Blagoslovili smo vinograde i simbolično započeli novu vinogradarsku godinu, zahvalni na svemu što je iza nas i s nadom da će berba koja dolazi biti uspješna i rodna", glasila je zdravica popularnog narodnog glazbenog ljubimca dok je pozdravljao brojne goste.

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

U maniri pravog gostoljubivog domaćina poslužio je Škoro vlastite čvarke, kobasice, slaninu, kulen.... Sve odreda njegove specijalitete čije pripravljanje često i rado objavljuje na društvenim mrežama. Doista neuobičajeno za naše estradne zvijezde koje žive prvenstveno od glamura i raskošnih pozornica.

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

Priredio je Škoro pravu feštu u selu. Doveo je tamburaški sastav Divne godine, pripremio pravu trpezu u društvenom domu; janjci i prasci su se vrtjeli na ražnju, a pilo se, naravno, njegovo vino. Bila je to fešta za cijelo selo i njegove brojne prijatelje, svi su bili dobrodošli. Domaćin je na kraju ponesen dobrom atmosferom i sam zapjevao s tamburašima oduševljenim Slavoncima i otpjevao neočekivani koncert.

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

''Volim domaće običaje, to je nešto s čime sam odrastao i svoju djecu tako odgojio. Pripadnost ovom kraju, ovim ljudima, neodvojivi je dio mog identiteta i kad god sam u mogućnosti dođem u selo kako bih se odmorio, a pogotovo da živim kako su nekad živjeli naši djedovi i bake, bez telefona, u potpunom skladu s mještanima. Tada sam jedan od njih, nisam onaj Škoro s televizije ili s pozornice. To je moj intimni mali dio svemira'', istaknuo je ovaj glazbenik koji je u svoje omiljeno slavonsko selo stigao u društvu supruge Kim i kćeri Ivane koji su mu i pomagale podrezati vinovu lozu. Cijela obitelj živi za vinariju Škoro i ponosi se istom jer su u samo par godina postojanja već osvojili zlatnu medalju za svoju graševinu.

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

Foto: Domagoj Topić

Njegov boravak u srcu Slavonije, zimska idila, poslužit ću mu kao odmor i druženje s najmilijima, obitelji i prijateljima, a potom slijedi velika dvoranska turneja po cijeloj Hrvatskoj koja počinje već na Valentinovo, u dvorani Zeleni brijeg u Sisku. Ulaznice se prodaju preko sustava Eventim, na stranici eventim.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima.

