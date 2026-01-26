Sjećate li se natapirane Peggy? Legendarna glumica danas je daleko od uloge po kojoj ju znamo

Bila je televizijska ikona 90-ih, simbol buntovne kućanice i jedan od najupečatljivijih likova u povijesti sitcoma, a danas je Katey Sagal gotovo neprepoznatljiva.

Samo najvjerniji obožavatelji prepoznali bi je na prvu, ali bez natapirane crvene kose, kakvu je nosila kao Peggy Bundy u kultnoj seriji ''Bračne vode'', danas bi mnogi morali dobro razmisliti prije nego što je prepoznaju na ulici.

Katey Sagal (rođena 19. siječnja 1954. u Los Angelesu, SAD) osvojila je svijet svojim urnebesnim prikazom Peggy Bundy, šašave supruge i majke iz retro sitcom klasika koji se emitirao od 1987. do 1997. godine. Upravo ta uloga unijela ju je u televizijsku povijest i donijela joj tri nominacije za Zlatni globus te dvije za Američku komičarsku nagradu.

Katey Sagal u seriji ''Bračni život'' Foto: Profimedia

Katey Sagal u seriji ''Bračni život'' Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Tko je glumica iz novog ljubavnog trokuta koju uspoređuju sa slavnom oskarovkom?

Prije nego što je postala ikona Peggy, Katey je gradila karijeru kroz glazbu i manje uloge. Kao mlada pjevala je kao prateći vokal za glazbene legende poput Boba Dylana i Bette Midler, te se kasnije počela pojavljivati i na televiziji.

Katey Sagal u seriji ''Bračni život'' Foto: Profimedia

Jeste li gledali ''Bračne vode''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Njezina je karijera prava lekcija u upornosti — nakon niza sitnih uloga u TV serijama i filmovima, ''Bračne vode'' su joj napokon dale globalnu prepoznatljivost i status zvijezde.

Nakon odlaska iz serije ''Bračne vode'', Sagal se dokazala kao svestrana glumica i u dramatičnijim ulogama, uključujući: Turangu Leele u animiranoj seriji ''Futurama'', Gemme Teller-Morrow u hit-seriji ''Sinovi anarhije'', za koju je osvojila Golden Globe, brojne uloge u serijama poput ''The Conners'', ''Shameless'' i ''Dead to Me''.

Katey Sagal - 8 Foto: Profimedia

Katey Sagal - 9 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta

Iako se i danas povremeno pojavi u projektima, većinu svog vremena posvećuje privatnom životu i obitelji.

Fotografi su je nakon dugo vremena uhvatili u javnosti, a fanovi su ostali iznenađeni njezinim transformiranim izgledom. Umjesto crvene perike i karakterističnog stila Peggy iz 90-ih, Katey danas nosi tamnu kosu i sofisticiraniji imidž, koji je daleko od njezinog kultnog izgleda iz ''Bračnih voda''. Iako ulazi u osmo desetljeće života, za mnoge izgleda i 20 godina mlađe.

Katey Sagal - 6 Foto: Profimedia

Katey Sagal - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi

A iza glamura i smijeha krije se i teška životna priča.

Katey je kao mlada izgubila oba roditelja — majka joj je preminula od srčanog udara, a otac je poginuo u nesreći na snimanju — što ju je odvelo u dugotrajnu borbu s ovisnostima. Uspjela se izvući iz depresije i ovisnosti 1986. godine, zalaganjem da se posveti sebi i odvikavanju, te je od tada čista.

Katey Sagal - 1 Foto: Profimedia

Nije imala sreće ni u ljubavi. Početkom 70-ih pažnju javnosti privlačila je ljubavnom vezom s frontmenom grupe "Kiss" Geneom Simmonsom, a nakon njega, točnije od 1977. do 1981. godine, bila je u braku s gitaristom Freddiejem Beckmeierom. Ni ta ljubav nije uspjela, par se ubrzo rastao, a onda se 1993. godine udala za bubnjara Jacka Whitea.

Nakon sedam godina braka i toj je priči došao kraj. Potom se Katey udala za Kurta Slattera, a 2007. godine dobili su i kćer Esme Louise, čime se ostvarila njezina velika želja. Naime, nekoliko je puta doživjela spontani pobačaj ili rodila mrtvorođenče, pa je zbog takvih teških tragedija na kraju odlučila da njezinu kćer rodi surogat-majka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Ponosno pokazali mišiće: Seksi par čija su isklesana tijela privukla znatiželjne poglede