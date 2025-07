Bio je picajol, a onda je snimio himnu ljeta s Alenom Vitasovićem!

Iz male Galižane do vrhova glazbenih ljestvica. Mladi glazbenik Lima Len ili pravim imenom Alen Kozić ponovno diže prašinu. Nakon što su njegove ‘'Brajde’' lani bile himna ljeta, sada s Alenom Vitasovićem ima novi hit. Čime se ranije bavio, te tko je zaslužan što se počeo baviti glazbom, otkrio je našoj Dijani Kardum za IN magazin.

Galižana – malo istarsko mjesto slovi kao jedno od najstarijih na području Istre. A ime joj je dodatno proslavio mladi glazbenik Lima Len. Kako i ne bi – kad je prvo s “Brajdama” zaludio Hrvatsku, a sad s novom stvari "Sad me briga ni", ponovno u duetu s legendarnim Alenom Vitasovićem – diže priču na novu razinu.



''Zato što se ta, ta je imala najviše vibe Alena Vitasovića i ne može on sam biti u pjesmi nego moram i ja. I tako napravili smo pjesmu. Od Brajdi me doživljavaju ko ne znam, nekog princa Galižane možda, tako se osjećam, u nekim momentima. Ponosni su svi u Galižani zbog toga što postoji pjesma Brajde jer smo predstavili Galižanu šire od Istre i novu pjesmu su dočekali svi, svi se deru po Galižani sad me briga ni - Ni te briga. ća di si ti'', priča Lima.

Kad ti pjesma preraste kvart, županiju i državu, znaš da si pogodio. A takvom se uspjehu Brajdi sam nije nadao.

''Ja sam mislio 5 dana, 5 soma viewsa i dobro je. Dosta. Ali na kraju se desilo puno jače. Već smo na 11 milijuna, ta pjesma je zabilježila ono baš velik dio mog života i Galižanu i sve ovo di smo sad'', govori Lima Len.

Lima Len - 7 Foto: In Magazin

No prešla je ona granicu, pa je dobila i svoju slovensku verziju.



''Je, jako velik uspjeh je brajde slovenske, imaju 6-7 milijuna. To mi je predobro, znaju svi po Sloveniji i ovdje čak znaju slovenske brajde. Čak dosta starijih ljudi voli slovenske brajde. Ja sam stajao na traktoru, sjedio na traktoru. Tamo su me ljudi tjerali da budem na traktoru. Ja se bojim vrućine, bojim se traktora. Stojim na onome, sjedim na onome vrhu, oni se spuštaju niz neku nizbrdicu. Znate koja je to scena bila. To ima u spotu što je najjače. Dole su one brajde, dole je ovako ogromna provalija'', golvori Lima.

Da želi biti reper i glazbenik, znao je odmalena. Iz sredina njegove bilježnice uvijek su bile istrgnute stranice na kojima je zapisivao stihove. A rep glazbom ga je dodatno zarazio brat Dragan.



''On je repao i to s pulskim reperima onim, to je negdje 2000. Ja sam tu čuo neke pjesme. Slušao sam Eminema na toj liniji na CD-u i to mi je bilo ono ffff, ja želim biti reper, ja želim biti ovo što je moj brat. Donio je CD kući ja želim imati CD i to je to. Ja želim slušat sebe. Tako sam ja sebe. Snimao sam na različite načine pjesme. Bila je neka klavijatura, bili su neki susjedi kod nas Romi i ja sam se družio s tim Emrahom, jako je bio cool. I naučili smo svirati na taj klavir. I on je stavio na snimanje i tako smo snimali vokal'', priča.

Galerija 3 3 3 3 3

Alen, koji je ime dobio upravo prema Alenu Vitasoviću, što mu je mama rekla tek nakon što su snimili Brajde, ima 2 brata i polubrata. A svi su mi i kritičari i najveći navijači.



''Polubrat s njim sam u manjem kontaktu ali smo OK, slabije se čujemo samo. Ali on podržava i drugi brat podržava i taj Dragan brat koji je za muziku. Svi su oni na svim pjesmama otpočetka prvi lajkaju, prvi sheraju'', govori Lima Len.

Lima Len - 4 Foto: In Magazin

Sada ga griju svjetla pozornice, a ranije je to bila peć u kojoj se peče pizza.



''Bio sam picajolo, bio sam sve živo. Ne bih to htio biti ali, da nisam glazbenik morao bih. Bilo je dobro sve to na kraju. Bilo mi je top na početku kad učiš posao i to ali poslije mi je postalo naporno ne možeš ni jesti na miru. Ja nisam za taj posao. Nije do posla do mene je'', govori.

Lima Len - 2 Foto: In Magazin

U Galižani ga svi znaju, najčešće ga pitaju mogu li mu biti u videospotu. A različita pitanja stižu i na društvene mreže.

''Nisam ja neki da mi gori Instagram i sve ali sigurno više nego običnijoj osobi. Svatko tko je i malo u javnom životu to ima. Zavisi kako se s tim nosiš ali meni je to super. Godi mi. S nekim u dobru priču uđem s nekim ne uđem'', kaže Lima.

A mi mu želimo još milijun pogleda više, još jednu Brajdu i još mnogo “Sad me briga ni” trenutaka. Jer Galižana sad ima glazbenog princa – i to ne bez razloga.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tisuće se u suzama oprostile od legendarnog rokera: Neutješna udovica slomila se na ispraćaju

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Ova žena i u bikiniju je primjer elegancije koja ne blijedi, s nogu je oborila i miljenika ljepšeg spola