Beckhamovi u prvom zajedničkom izlasku nakon teških optužbi, podržali su Victorijin veliki trenutak

Tjedan dana otkako ih je sin Brooklyn teško optužio, David i Victoria Beckham snimljeni su u Parizu, gdje bi bivša pjevačica i dizajnerica trebala primiti vrijedno priznanje.

David i Victoria Beckham pojavili su se u ponedjeljak u Parizu u društvu troje od svoje četvero djece, u prvom javnom obiteljskom izlasku otkako je njihov najstariji sin Brooklyn objavio šokantnu izjavu kojom je potvrdio da je prekinuo sve odnose s obitelji.

Slavni par viđen je kako ruku pod ruku izlazi iz luksuznog hotela La Réserve Paris uoči Tjedna visoke mode, a pridružili su im se sinovi Romeo i Cruz te kći Harper.

David i Victoria Beckham - 2 Foto: Profimedia

Obiteljsko okupljanje dolazi u posebno važnom trenutku za Victoriju Beckham, koja će ovoga tjedna primiti prestižno francusko priznanje – titulu viteza Reda umjetnosti i književnosti.

Bivša članica Spice Girlsa time se pridružila uglednom popisu svjetskih kulturnih imena, među kojima su Zoe Saldaña, Selena Gomez, Denis Villeneuve i Jude Law. Nagradu dodjeljuje francusko Ministarstvo kulture, a ona se dodjeljuje za izniman doprinos umjetnosti i kulturi.

David i Victoria Beckham - 5 Foto: Profimedia

Victoria je, kao i obično, privukla pažnju elegantnim modnim izdanjem, dok su obitelj pratili i partneri sinova Romea i Cruza. David Beckham, koji se nedavno pojavio i na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, djelovao je smireno i fokusirano unatoč obiteljskim napetostima koje posljednjih dana pune naslovnice.

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Profimedia

David i Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Popularna plavuša sve je postizala uz osmijeh, ali nitko nije znao s čime se u tišini nosi

Naime, samo tjedan dana ranije Brooklyn Beckham javno je objavio da ne želi pomirenje s obitelji te da gradi novi život sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz, u Sjedinjenim Američkim Državama. U opširnoj izjavi optužio je roditelje za kontrolu, manipulaciju i stavljanje "Brenda Beckham" ispred obiteljskih odnosa.

Victoria Beckham, David Beckham, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Foto: Profimedia

Victoria Beckham, David Beckham Foto: Profimedia

Brooklyn je naveo da se godinama borio s tjeskobom te da je mir pronašao tek nakon što se distancirao od obitelji. Posebno je istaknuo napetosti oko vjenčanja s Nicolom, uključujući kontroverzu oko vjenčanice, kao i niz situacija u kojima se, kako tvrdi, njegova supruga osjećala nepoštovano.

Obitelj Beckham zasad nije javno komentirala Brooklynove optužbe, a njihovo pojavljivanje u Parizu protumačeno je kao pokušaj pokazivanja jedinstva u trenucima kada su obiteljski odnosi ozbiljno poljuljani.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham Foto: Profimedia

David Beckham - 2 Foto: Profimedia

Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

Dodjela priznanja Victoriji Beckham bit će još jedan važan obiteljski događaj kojem Brooklyn, prema vlastitim riječima, neće prisustvovati – što dodatno potvrđuje dubinu raskola u jednoj od najpoznatijih obitelji svijeta slavnih.

Što mu je posebno zasmetalo na vjenčanju, otkrijte OVDJE.

Na cijeli skandal je reagirala i navodna bivša Davidova ljubavnica, a više o tome pročitajte OVDJE.

