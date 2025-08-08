Izbornik Dalić ugostio Miroslava Škoru u svom rodnom gradu: ''Legende!''

Glazbenik Miroslav Škoro zapjevao je u Livnu na tradicionalnom spektaklu na kojem svake godine izbornik Dalić okuplja elitu.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić ni ove godine nije propustio održati tradicionalni humanitarni glazbeno-sportski spektakl ''Srce Livna 2025'', kojim okuplja brojne poznate osobe u svom rodnom kraju.

Nakon nogometne utakmice, na pozornicu su stali Hrvatske Ruže, Marija Husar Rimac i Miroslav Škoro, koji je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju sa Zlatkom Dalićem.

"Hvala Livnu i Zlatku Daliću", poručio je Škoro u objavi, uz fotografiju na kojoj pozira zagrljen s hrvatskim izbornikom.

Ubrzo su se počeli nizati komentari podrške i pohvala.

"Bravo Miro, bravo Zlatko", "Pozdrav legendama", "Bilo je kao i uvijek predivno na tvojim koncertima", ''Legende'', samo su neki od komentara Škorinih pratitelja.

Znate li koji se naš glumac pojavio u nekoliko spotova Miroslava Škore? Više saznajte OVDJE.

