Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja koji je voljela u djetinjstvu

Slavna glumica oduševila je fanove svojom fotkom iz djetinjstva. Pogađate li o kome se radi?
Riječ je o Sofiji Vergari, zvijezdi koja već desetljećima plijeni pažnju svojim izgledom i karizmom.
Fotografija je nastala u njezinu rodnom gradu Barranquilli u Kolumbiji. Ipak, jedan detalj s fotografije mogao je odati o kome je riječ – još kao djevojčica nosila je elegantne haljinice, što je stil koji vjerno njeguje i danas.
Sofia Vergara Foto: Instagram
Fotka je izazvala lavinu komentara i oduševljenja.
''Preslatka'', ''Obožavam te'', ''Ta slatka djevojčica danas osvaja svijet'', ''Isti stil, isti stav kao i danas'', ''Diva bila i ostala'', ''Slatka fotografija'', samo je dio komentara na Instagramu.
Sofia Vergara - 7 Foto: Profimedia
Sofia je nedavno proslavila 53. rođendan, a pratitelje je počastila fotkama u bikiniju. Više saznajte OVDJE.
Sofia Vergara Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A znate li da ona ima sestru koja je isto prava ljepotica? Fotografije pogledajte OVDJE.
