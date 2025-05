Ovu ljepoticu proslavio je brak s 30 godina starijim biznismenom, ovog vikenda svi su pogledi bili upereni u nju!

Svi pogledi na utrci Formule 1 bili su upereni u ovu ljepoticu, tamo je stigla u društvu bivšeg supruga i sina.

Na utrci Formule 1 ovog vikenda svi pogledi bili su upereni u ovu crnokosu ljepoticu.

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

Bila je to Elisabetta Gregoraci, talijanska manekenka i bivša supruga talijanskog biznismena i izvršnog direktora Formule 1 Flavija Briatorea.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 2 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 3 Foto: Profimedia

Elisabetta je na utrku stigla sa suprugom i njihovim sinom Nathanom Falcom Briatoreom, ali svu pozornos ukrao je njen zarazni osmijeh i brutalna figura.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 7 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

A evo i tko je ona.

Elisabetta Gregoraci, rođena 1980. u Kalabriji, proslavila se kao manekenka, voditeljica i televizijska ličnost. Njezina ljepota, šarm i ambicija doveli su je iz malog grada u svijet mode i zabave, gdje je brzo stekla slavu. U svijetu slavnih, ona je bila simbol elegancije i dostojanstva.

Flavio i Elisabetta upoznali su se 2005. godine na jednom glamuroznom događaju. Iako ih dijele tri destljeća razlike u godinama, brzo je planula iskra. Njihov odnos isprva je iznenadio mnoge, no par je odlučno gradio svoju vezu unatoč tabloidima.

Elisabetta Gregoraci Foto: Profimedia

Njihova ljubav okrunjena je brakom 2008. godine u Rimu, u raskošnoj ceremoniji punoj poznatih uzvanika i medijske pažnje. Elisabetta je nosila elegantnu vjenčanicu, a mladence su od paparazza uzvanici skrivali bijelim kišobranima.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 9 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 11 Foto: Profimedia

Godine 2010. par je dobio sina, Nathana Falca.

U prosincu 2017. par je objavio da se razvodi, ali da ostaju bliski prijatelji zbog sina. Razvod je prošao bez skandala, a oboje su u intervjuima naglasili kako će njihova povezanost zauvijek ostati kroz ljubav prema djetetu. Briatore je često isticao koliko poštuje Elisabettu kao majku, dok je ona zahvaljivala na lijepim godinama koje su proveli zajedno.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 10 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 19 Foto: Profimedia

Da su i dalje u dobrim odnosima pokazuje i njihov zajednički izlazak ovog vikenda.

Ipak, prije dvije godine talijanski mediji otkrili su i navodnu mračnu tajnu. Naime, Flavio je nakon razvoda zatražio da Elisabetta potpiše ugovor koji joj brani da se u javnosti pojavi s novim muškarcem.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 12 Foto: Profimedia

"Ugovor je potpisala i zbog toga je ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da je nitko ne fotografira, dok s druge strane, Flavio samo izmjenjuje mlađahne ljepotice i ne skriva ih od javnosti.

"Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Elisabetta jednom prilikom.

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 4 Foto: Profimedia

Elisabetta Gregoraci i Flavio Briatore - 13 Foto: Profimedia

Podsjetimo, prije Elisabette Flavio je ljubio i svjetski slavnu manekenku Heidi Klum, a s njom ima i kćer Leni.

Leni Klum i Flavio Briatore Foto: Profimedia

A što vi mislite o njihovom braku i odnosu nakon rastave

