Što je to Marija Rotha natjeralo da zasuzi?

U retro ritmovima zasjala je Meri Andraković ove nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato, koja je ovoga puta utjelovila globalni pop fenomen – ABBA-u.

Pripreme Meri Andraković za najnoviju transformaciju u ABBA-u tekle su odlično.

''Što da vam drugo kažem, savršeno'', priznala je Meri prije nastupa, pa onda pokazala svu raskoš svog vokala s jednim od najvećih hitova ove kultne grupe.

Meri Andraković, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Ti si nekako uspjela stvarno da u ovoj emisiji sebe pozicioniraš tamo gdje ti je mjesto i da to tako raste. S ovom izvedbom je sve nekako minimalistički, nema tih velikih pokreta da uzimaju našu pažnju, nego je to bazirano na tebi, na tom minimalizmu glumačkog talenta koji imaš i pjevačkog dara kojeg si uspjela sad najviše pokazati u ovoj pjesmi. Stvarno sam se osjećao lijepo i ponosno, kad vidiš neki napredak, da je to stvarno naraslo, a ti jesi! Ti si izdominirala, svaka čast'', bio je opširan Enis Bešlagić u svom komentaru!

''Kada imaš jednu simbiozu glume i ovakvog vokala, onda dobiješ jedno čisto savršenstvo. Ja sam znao da ćeš ti ovo moći, i ti si večeras pokazala kako naša Slavonija pjeva, ovo je bila jedna vokalna drama, ali u pozitivnom smislu'', zaključio je Mario Roth.

''Ja sam toliko sretna da si ti večeras pokazala ono što ti jesi i možeš, naježila sam se od glave do pete'', rekla je Minea.

''Ti si to tako napravila danas da si nas držala na rubu, ja sam vidio emociju, zaista si bila čarobna, čestitam'', složio se s kolegama Goran Navojec.

