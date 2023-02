Ne odvaja se od 29 godina starijeg tajkuna i bivšeg supruga, a iza svega se krije njegov pomno osmišljeni plan

Flavio Briatore i Elisabetta Gregoraci jedan su od zanimljivijih parova iz svijeta slavnih, koji su nakon razvoda ostali bliski.

Bivša supruga talijanskog biznismena Flavija Briatorea, manekenka Elisabetta Gregoraci snimljena je ovih dana u šetnji Milanom, gdje je zapela za oko slučajnim prolaznicima i fotografima.

Pogledaj i ovo imaju ugovor Bivši muž tajkun brani joj da se u javnosti pojavi s novim dečkom, dok on samo izmjenjuje mlađahne ljepotice

Paparazzi su je uhvatili besprijekorno sređenu i dobro raspoloženu, pa im se čak nasmijala dok su je snimali.

43-godišnja Elisabetta i dandanas izaziva veliku pažnju zbog odnosa koji ima sa svojim bivšim 72-godišnjim suprugom, s kojim dijeli sina Nathana Falca. Par je u braku bio od 2008. do 2017. godine, razvod su službeno okončali 2019., a nakon toga navodno su ostali u prijateljskim odnosima.

No prema pisanju talijanskih medija, Flavio je nakon razvoda zatražio da Elisabetta potpiše ugovor koji joj brani da se u javnosti pojavi s novim muškarcem.

"Ugovor je potpisala i zbog toga je ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da je nitko ne fotografira, dok s druge strane, Flavio samo izmjenjuje mlađahne ljepotice i ne skriva ih od javnosti.

"Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Elisabetta jednom prilikom.

Zanimljivo je da je Briatore, prije nego što se obogatio, bio voditelj restorana i prodavač osiguranja u Italiji. Svojedobno je osuđen po nekoliko optužbi za prevaru 1980-ih, dobio je dvije zatvorske kazne, a presude su kasnije ukinute amnestijom.

