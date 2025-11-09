Špica je na tren utihnula kada se naša pjevačica prošetala u mini suknji!

Marcela Oroši privukla je pažnju na špici odvažnom kombinacijom mini suknje, mrežastih čarapa i kožne jakne.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila modna pista na otvorenom, a jedan od upečatljivijih street style trenutaka svakako je pripao influencerici i zaljubljenici u modu Marcela Oroši.

Marcela se prošetala centrom grada u potpuno crnom izdanju koje spaja buntovni duh i ženstvenu siluetu, ali pažnju je najviše privukla njezina mini suknja, koja je u kombinaciji s mrežastim čarapama i visokim kožnim čizmama stvorila dojam odvažnosti s dozom retro šarma.

Marcela Oroši - 5 Foto: Marko Seper/Pixsell

Marcela Oroši - 4 Foto: Marko Seper/Pixsell

Oversized kožna jakna dodatno je naglasila kontrast između ležernog i izazovnog, dok su tamne sunčane naočale i raspuštena valovita kosa zaokružile njezin prepoznatljiv stil – samopouzdan, energičan i savršeno u skladu s urbanim ritmom Zagreba.

Marcela Oroši - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Marcela Oroši Foto: Josip Moler / CROPIX

Na licu joj se cijelo vrijeme zrcalilo odlično raspoloženje, a pokretima i osmijehom jasno je pokazala da zna kako se nosi dobar stajling.

Tko je još sve prošetao zagrebačkom špicom, pogledajte OVDJE.

