Veliki povratak Aleksandre Prijović! Za kraj godine najavila spektakl u Zagrebu

Aleksandra Prijović na Staru godinu priređuje dnevni koncert na Zagrebačkom velesajmu, najavljujući glazbeni spektakl za nezaboravan oproštaj od 2025. godine.

Omiljena regionalna zvijezda, Aleksandra Prijović, vraća se u Zagreb i to na najposebniji dan u godini!

Nakon najuspješnije regionalne turneje "Od istoka do zapada", koja je obilježila 2023. i 2024. godinu i oborila sve rekorde posjećenosti, Aleksandra 31. prosinca priprema nezaboravan glazbeni doživljaj za kraj godine.

Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Na Staru godinu, 31.12.2025., točno u 14:00 sati, zapjevat će na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu.

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 8 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Dobro je poznato kako se za koncerte Aleksandre Prijović uvijek traži karta više, stoga svi koji žele ispratiti staru godinu sa stilom, uz vrhunsku produkciju i dobro poznate hitove "Dam Dam Dam", "Devet života", "Legitimno", "Ja sam odlično", "Kuća strave", svoje ulaznice za najbolju zabavu i zajamčeni glazbeni spektakl trebaju osigurati na vrijeme.

