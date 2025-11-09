Veliki povratak Aleksandre Prijović! Za kraj godine najavila spektakl u Zagrebu

Aleksandra Prijović na Staru godinu priređuje dnevni koncert na Zagrebačkom velesajmu, najavljujući glazbeni spektakl za nezaboravan oproštaj od 2025. godine.
Nakon najuspješnije regionalne turneje "Od istoka do zapada", koja je obilježila 2023. i 2024. godinu i oborila sve rekorde posjećenosti, Aleksandra 31. prosinca priprema nezaboravan glazbeni doživljaj za kraj godine.
Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Na Staru godinu, 31.12.2025., točno u 14:00 sati, zapjevat će na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu.
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 8 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Dobro je poznato kako se za koncerte Aleksandre Prijović uvijek traži karta više, stoga svi koji žele ispratiti staru godinu sa stilom, uz vrhunsku produkciju i dobro poznate hitove "Dam Dam Dam", "Devet života", "Legitimno", "Ja sam odlično", "Kuća strave", svoje ulaznice za najbolju zabavu i zajamčeni glazbeni spektakl trebaju osigurati na vrijeme.
