Nitko nije očekivao kojom pjesmom će Severina otvoriti drugu večer u zagrebačkoj Areni!

Pjesmom Moja stvar iz 1996., u upečatljivom rockerskom izdanju, Severina je otvorila drugu večer rasprodanog koncerta u Areni Zagreb.

Ulaznica za drugu večer Severinina rasprodanog koncerta u Areni Zagreb tražila se danima unaprijed, a u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, okupile su se tisuće i tisuće obožavatelja spremnih na još jedan moćan glazbeni doživljaj.

Kao i sinoć, Severina je večer otvorila u upečatljivom rockerskom outfitu, pjesmom "Moja stvar" iz 1996. godine, kojom je odmah podigla atmosferu i uspostavila energiju koja se održala do posljednjeg takta trosatnog spektakla.

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Drugi od dva rasprodana zagrebačka koncerta potvrdio je da je Severina umjetnica koja svaku večer oblikuje kao zaseban, autentičan događaj. Iako je setlista ostala slična, izvedbe su bile svježe, spontano obojene emocijom trenutka, a komunikacija s publikom još prisnija i toplija. Arena je još jednom postala prostor zajedničkog doživljaja, u kojem su se glazba, emocija i scenski izraz isprepletali u savršenom balansu.

Severina - 6 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina - 5 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina - 2 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

