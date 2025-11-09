Pretraži
publika u transu

Neočekivani trenutak u Zadru: Thompson se pojavio na pozornici kao gost iznenađenja!

Piše I.G., Danas @ 11:23 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Tisuće ljudi ispunile su Višnjik na Večeri slavljenja, gdje su uz Alana Hržicu posebno iznenađenje večeri bili nastup Marka Perkovića Thompsona.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Veliki povratak Aleksandre Prijović! Za kraj godine najavila spektakl u Zagrebu
ovo se čekalo!
Veliki povratak Aleksandre Prijović! Za kraj godine najavila spektakl u Zagrebu
Kviz o Đorđu Balaševiću
legendarni đorđe balašević
Koliko znate o glazbeniku koji je ostavio neizbrisiv trag u našoj regiji?
Princ George iznenadio pojavljivanjem s majkom Kate Middleton na Festivalu sjećanja
12-godišnji nasljednik
Princ George prvi put uz majku na događaju koji nosi duboko značenje
Thompson nastupio kao gost iznenađenja na Večeri slavljenja
publika u transu
Neočekivani trenutak u Zadru: Thompson se pojavio na pozornici kao gost iznenađenja!
Evo kojom pjesmom je Severina otvorila drugu večer u Areni Zagreb
hit iz 1996.
Nitko nije očekivao kojom pjesmom će Severina otvoriti drugu večer u zagrebačkoj Areni!
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Gordan Grlić Radman u šetnju zagrebačkom špicom poveo suprugu Marijanu
evo kako izgleda!
Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Severina na koncertu u Areni Zagreb s 53 godine napravila tri zvijezde
legenda od žene!
Ona ima 53 godine?! Sevka na bini u Areni napravila tri zvijezde, ovo morate vidjeti
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Veterinarska struka: Potrebno ulaganje države, bolesti se šire, struke sve manje
Veterinari upozoravaju
Hrvatska je u ozbiljnom problemu: "Bolesti se šire, a struke je sve manje, svakodnevno trpimo napade"
Kripto prevarant i supruga ubijeni u Emiratima
Namamili ih na sastanak
Ubijeni milijunaš i supruga: Raskomadane ih pronašli u kontejnerima
show
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Gordan Grlić Radman u šetnju zagrebačkom špicom poveo suprugu Marijanu
evo kako izgleda!
Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
tech
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Tehnologija kao oblik prilagodbe
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
sport
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
otežan put
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
nada tinja i dalje
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
Agent otkrio: Kirilo Savčenko potpisao ugovor s Hajdukom
Agent otkrio
Hajduk zaključio transfer nakon velike pobjede: Na Poljud stiže mladi reprezentativac
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
Kumovi: Puno je toga što Zaglavčani ne znaju! Koje će se nove tajne otkiri ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Puno je toga što Zaglavčani ne znaju! Koje će se nove tajne otkiri ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
KUMOVI
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Za Louvre znate, ali možete li nabrojiti ostale? 10 najvećih muzeja na svijetu koji čuvaju neprocjenjiva remek-djela
Novi na popisu
Za Louvre znate, ali možete li nabrojiti ostale? 10 najvećih muzeja na svijetu koji čuvaju neprocjenjiva remek-djela
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
novac
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Zašto birati eriku prije vrijeska?
zanimljivo i korisno
“Načinjena je nepravda prema prirodi“: Evo zašto bismo uvijek trebali birati erike, a ne ovakav vrijesak
Salonke Jimmy Choo iz bridal kolekcije
BLJEŠTAVE LJEPOTICE
Savršenstvo! Jesu li ovo najljepše štikle za mladenke koje ste dosad vidjeli?
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
sve
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
otežan put
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
nada tinja i dalje
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
Agent otkrio: Kirilo Savčenko potpisao ugovor s Hajdukom
Agent otkrio
Hajduk zaključio transfer nakon velike pobjede: Na Poljud stiže mladi reprezentativac
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene