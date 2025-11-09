Neočekivani trenutak u Zadru: Thompson se pojavio na pozornici kao gost iznenađenja!

Tisuće ljudi ispunile su Višnjik na Večeri slavljenja, gdje su uz Alana Hržicu posebno iznenađenje večeri bili nastup Marka Perkovića Thompsona.

Na Višnjiku se sinoć okupilo više tisuća ljudi na Večeri slavljenja – koncertu suvremene duhovne glazbe koji je oduševio produkcijom i atmosferom.

Glavni izvođač bio je Alan Hržica, dok je najveće iznenađenje večeri bio nastup Marka Perkovića Thompsona, koji se pojavio kao poseban gost.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo, Thompson ove godine planira održati i dva samostalna koncerta u Zadru u sklopu svoje hrvatske turneje.

Zbog velikog interesa, pjevač planira nastupiti dva puta i u Zagrebu, no gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da Grad neće odobriti dodatni termin njegova koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, ukoliko se bude čuo sporni poklik. Tomaševiću je Thompson na to brzo odgovorio, a više pročitajte OVDJE.

