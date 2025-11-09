Sjećate se ovog velikana zlatnog Hollywooda? Vrlo je tužno kako danas živi

Warren Beatty danas živi povučeno i daleko od javnosti, a u 88. godini mnogi ga opisuju kao osamljenu filmsku ikonu čiji sjaj još uvijek ne blijedi.

Legendarni hollywoodski glumac i redatelj Warren Beatty još uvijek je prisutan u svijetu filmova i medija, a i s napunjenih 88 godina i dalje ga se smatra jednim od rijetkih preživjelih velikana "zlatnog Hollywooda".

Beatty je karijeru započeo slavnom ulogom u filmu "Splendor in the Grass" (1961.) uz Natalie Wood. Tijekom desetljeća postao je poznat ne samo kao glumac, već i kao producent, scenarist i redatelj.

Među njegovim najistaknutijim ostvarenjima su "Bonnie and Clyde" (1967), "Heaven Can Wait" (1978) i "Reds" (1981), za koji je osvojio Oscara za režiju.

Njegov ljubavni život bio je vrlo medijski eksponiran. Prije braka često je bio u centru pažnje zbog brojnih veza, a 1992. godine oženio je glumicu Annette Bening, s kojom ima četvero djece.

Ipak, ni brak nije ugasio zanimanje javnosti za Beattyjeve rane odnose, primjerice, superzvijezda Barbra Streisand nedavno je u intervjuu otkrila kako i danas ne može sa sigurnošću reći je li imala intiman odnos s Beattyjem, unatoč tome što su nekoć dijelili krevet.

Neki nedavni medijski izvještaji opisuju život Warrena Beattyja danas kao prilično povučen i usamljen. U 88. godini života, legendarni glumac i redatelj, koji je nekoć bio simbol glamura i šarma zlatnog Hollywooda, sada rijetko izlazi u javnost. Prema pisanju RadarOnlinea i Do You Remember, Beatty je fizički slabiji, a navodno se drži podalje od većih društvenih događanja i filmskih angažmana.

Iako nije službeno potvrđeno da ima ozbiljnih zdravstvenih problema, bliski izvori tvrde da se sve više oslanja na obitelj, osobito suprugu Annette, i da dane provodi u tišini, daleko od reflektora koji su ga desetljećima pratili. Neki komentatori kažu da je "tužno gledati kako ikona poput njega blijedi iz javnosti", osobito jer je poznat po izuzetnoj energiji, kreativnosti i društvenom životu.

Unatoč tome, Beatty ostaje cijenjena figura u Hollywoodu i, kako kažu njegovi kolege, "jedan od posljednjih velikih", čije naslijeđe i utjecaj i dalje žive – i na filmu i u sjećanjima mnogih generacija.

