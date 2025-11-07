Natjecateljica našeg showa donosi himnu ženske snage, otpornosti i neodustajanja

Natjecateljica posljednje sezone "Tvoje lice zvuči poznato" Marcela Oroši objavila je novi singl "No Quitter"

Glazbenica Marcela predstavlja svoj novi singl “No Quitter” – pjesmu koja nosi snažnu poruku o ne odustajanju, upornosti i unutarnjoj snazi i vjeri u novi početak — bez obzira na očekivanja društva i pritisak vremena.

“No Quitter” je osobna ispovijest žene koja u trenutku preispitivanja svog puta ne odlučuje stati, već krenuti dalje, hrabrije nego ikada. Novi singl utjelovljuje Marcelinu prepoznatljivu kombinaciju energije, emocije i iskrenosti. Pjesma koja spaja suvremeni pop s rockom, nastala je iz jednog vrlo stvarnog mjesta – iz osjećaja kada misliš da više ne možeš, ali svejedno nastaviš.

Iako “No Quitter” nosi izrazito osobnu perspektivu, njezina poruka je univerzalna. Radi se o snazi da ostaneš svoj, da nastaviš kada svi misle da si gotov, i da ne tražiš dozvolu da budeš autentičan. Marcela kroz pjesmu iskreno poručuje da granice i rokove ne postavlja društvo – nego mi sami. Singl predstavlja kao nešto mnogo više od glazbe – stav, manifest i inspiraciju svima koji znaju koliko je važno vjerovati sebi. Sa iskrenom željom da ljudi čuju ovu pjesmu i osjete olakšanje.

Da znaju da nije kasno za novi početak, za promjenu, za san koji si možda odložio jer si mislio da je prekasno. Pjesma je rezultat zajedničkog rada Marcele i njezinog nizozemskog tima: Bjørgena van Essena, Daniëla van den Brinka i Rogiera Trompa, pri čemu se Marcela potpisuje i kao suautorica koja aktivno sudjeluje u svim kreativnim fazama izrade pjesme.

Marcela - 4 Foto: Lorena Puškarić / PR

„Pjesma je nastala u kolovozu 2023. godine, u razdoblju kada sam vrlo aktivno radila sa svojim nizozemskim timom. Bilo je to otprilike mjesec dana prije mog 30. rođendana. Sjećam se da su me dečki pitali: „Veseliš li se? Pripremaš li veliki party?“. Odgovorila sam im kako su mi osjećaji pomiješani — da osjećam pritisak vremena, kao da sada brže prolazi za mene kao ženu u glazbenoj industriji i da su mi šanse manje nakon tridesete, kao da nemam pravo na novi početak. Tada je moj producent samo rekao: „Mislim da imamo pjesmu“. Ovom pjesmom želim pokazati da, bez obzira na pritisak vremena, očekivanja društva i sve izazove koje život donosi — ne odustajem.”, rekla je Marcela.

Marcela - 3 Foto: Lorena Puškarić / PR

Pjesmu prati i upečatljiv videospot u režiji Filipa Renića i Denisa Komljenovića, sniman u kultnom zagrebačkom klubu Boogaloo. Cjelokupni tim zajedno je stvorio vizual koji prenosi poruku pjesme kroz energiju pokreta, svjetla i sirove izvedbe. Spot ne prikazuje klasičnu naraciju, već kroz atmosferu i performans prikazuje ono što “No Quitter” doista jest – borbu, oslobađanje i transformaciju.

Cilj je bio da se kroz energičnu estetiku osjeti autentičnost, da kamera hvata emociju trenutka, a ne samo sliku. U spotu koji prati vizualnu potvrdu snage i identiteta, kroz igru svjetla, pokreta i izraza, prikazuje se snaga trenutka u kojem ranjivost postaje najveća hrabrost. Za Marcelin sada već prepoznatljiv izgled u spotu zaslužne su stilistica Ana Nikačević i Dora Šitum (MUA and hair), koje su vizualno zaokružile priču pjesme i naglasile njezinu snagu i ženstvenost. Kožni outfiti koji polako postaju Marcelin zaštitni znak, dodatno su istaknuli njezin karakterističan stav i scensku energiju.

Marcela - 2 Foto: Lorena Puškarić / PR

Marcela je širu pozornost javnosti stekla sudjelovanjem u glazbenom showu „Hrvatska traži zvijezdu“, nakon čega je postala glavni vokal pop-rock benda Luminize. S bendom je ostvarila značajan uspjeh u Hrvatskoj i inozemstvu, potpisala ugovor s nizozemskom izdavačkom kućom, nastupala na velikim festivalima, te dijelila pozornicu s Golden Earringom u prestižnom Ziggo Domeu. Nakon višegodišnjeg djelovanja u inozemstvu i zapaženog nastupa na Dori 2024, Marcela se vraća na hrvatsku scenu kao samostalna izvođačica.

Sudjelovanjem u showu „Tvoje lice zvuči poznato“ dodatno je potvrdila svoj vokalni raspon i karizmatičan scenski nastup. Danas gradi autentičan glazbeni identitet koji sama opisuje kao “pop u kožnoj jakni”, čime se ističe kao jedna od najzanimljivijih izvođačica nove generacije. “No Quitter” predstavlja nastavak tog puta, kao pjesma o snazi, ali i kao najava novog, zrelijeg poglavlja u njezinoj karijeri. Ovim singlom, Marcela daje jasnu potvrdu da ne samo da ne odustaje, nego tek sada pokazuje svu snagu svoje umjetnosti.

Pjesma „No Quitter“ dostupna je digitalno i u radijskom eteru u izdanju by the way. agencije.