Kako izgleda sin jedinac Tereze Kesovije? Postoji samo jedna javno dostupna njegova fotografija

Alana Ungara gotovo nikada ne vidimo u javnosti, a njegova fotka iz 2015. godine govori kakav odnos ima s majkom.

Naša glazbenica Tereza Kesovija majka je sina jedinca, a njega u javnosti ne vidimo gotovo nikada.

Tereza Kesovija u emisiji Zdravlje na kvadrat - 4 Foto: Nova TV

Naime, Alana Ungara dobila je u braku s Mirom Ungarom, a njegova rijetka fotografija snimljena je još 2015. godine. Tada je bio podrška majci te je iz prvih redova slušao njezin koncert u Dubrovniku.

Alan Ungar, 2015. Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Alan danas ima 62 godine, u braku je te sa suprugom Liljanom ima kćer Milu.

In Magazin: Tereza Kesovija - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Svi dobro pamtimo i bezvremenski hit ''Al' tata ti me voliš'', koji je upravo Alan otpjevao s ocem. Svojedobno je taj pothvat prokomentirao za naš IN magazin.

"Bio sam sedmogodišnje dijete. Nisu me tada baš puno pitali, ali danas, s odmakom vremena, ponosan sam da smo to napravili. To je jedna pjesma koja je obilježila mnoga djetinjstva'', otkrio je Alan 2017. godine.

Inače, Tereza i Miro bili su u braku od 1962. do 1973. godine, a nakon razvoda ostali su u sjajnim odnosima. I dandanas se podržavaju te ih često možemo vidjeti kako jedno drugome dolaze na nastupe i koncerte.

Miro Ungar - 4 Foto: In Magazin

