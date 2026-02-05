Naša bivša misica poslala snažnu poruku u jednom od najtežih razdoblja: ''Bolest ne definira osobu''

Ivančica Pahor iskrenom i emotivnom objavom poslala snažnu poruku o dostojanstvu, vjeri i životu u trenucima borbe s bolešću.

Bivša hrvatska misica i poduzetnica Ivančica Pahor prolazi kroz jedno od najizazovnijih razdoblja u životu.

Nedavno je javno progovorila o borbi s karcinomom, a na Svjetski dan borbe protiv raka podijelila je dirljivu objavu koja je snažno odjeknula među njezinim pratiteljima.

Ivančica Pahor

Na društvenim mrežama otvoreno je progovorila o snazi, vjeri i nadi koje su joj danas važnije nego ikad.

''Svjetski dan borbe protiv raka. Dan koji nas podsjeća koliko snage nosimo u sebi, čak i onda kada mislimo da je više nemamo. Bolest ne definira osobu, niti oduzima dostojanstvo, ženstvenost i vjeru. Ova borba uči nas strpljenju, zahvalnosti i istinskoj vrijednosti života. Uči nas da budemo nježniji prema sebi, hrabriji u tišini i zahvalniji na svakom novom danu. Danas biram nadu. Biram vjeru. Biram život'', napisala je.

Zašto je odlučila javno progovoriti o bolesti te koje signale joj je tijelo slalo zbog kojih je osjećala da nešto nije u redu otkrila je za IN magazin. Intervju pogledajte OVDJE.

Ivančica Pahor

