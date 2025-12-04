Tko je mlada hrvatska košarkaška senzacija? Imena njegovih roditelja itekako dobro znate

U svijetu domaćeg sporta sve se češće spominje novo ime koje privlači pozornost jednako talentom, kao i impresivnom obiteljskom sportskom pričom.

Ovih dana regija ne prestaje pričati o mladom centru Joventuta, 19-godišnjem Michaelu Ružiću.

Iako ima tek 19 godina, već se može pohvaliti visinom od 210 centimetara, a ime je dobio po Michaelu Jordanu i Michaelu Schumacheru.

Michael Ružić - 3 Foto: Profimedia

Michael Ružić posljednjih je tjedana jedno od najspominjanijih imena, osobito među košarkaškim pratiteljima, što i ne čudi s obzirom na to da je sin proslavljenog košarkaša Tomislava Ružića.

Barbara i Tomislav Ružić - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Mladi hrvatski reprezentativac skrenuo je pozornost na sebe sjajnim nastupima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a vrijedno je istaknuti da sport u njegovoj obitelji nije tek očev poziv, nego je duboko ukorijenjen i u ostatku obitelji.

Tomislav Ružić, nekoć reprezentativac Hrvatske, igrao je za Zadar i Cibonu prije nego što je nastavio karijeru u inozemstvu, dok je Michaelova majka Barbara Jelić jedno od najvećih imena hrvatske i svjetske odbojke. Čak tri puta zaredom proglašena je najboljom odbojkašicom svijeta, a nadimak Killer Jelić stekla je u Japanu tijekom pet sezona zahvaljujući iznimnoj snazi udaraca.

Barbara Ružić - 4 Foto: Vladimir Dugandzic / CROPIX

Barbara i Tomislav Ružić - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Dok je Barbara nastupala za hrvatsku reprezentaciju, osvojila je tri europska srebra, i to u vrijeme kada ju je vodio njezin otac, legendarni trener Ivica Jelić. Na vrhuncu karijere odlučila je završiti igrački put, tada sa samo 24 godine, objašnjavajući da je posrijedi bilo zasićenje, bolovi i želja za obiteljskim životom.

''U tom trenutku poželjela sam nešto više od života od sporta i odlučila postati majka. Poželjela sam imati mirniji život. Nikad na sport nisam tako materijalistički gledala jer da jesam, onda ne bismo Tome i ja išli tada na dijete'', prisjetila se Barbara Jelić.

Sportsku tradiciju nastavila je i njezina mlađa sestra Vesna iako su rijetko igrale zajedno jer je Vesna tek započinjala karijeru kada je Barbara otišla u Japan. Ipak, zajedno su nastupile na Olimpijskim igrama u Sydneyju, gdje je Hrvatska završila sedma, a Barbara proglašena najboljom igračicom turnira.

Barbara i Tomislav Ružić - 3 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Michael Ružić - 1 Foto: Afp

Barbara i Tomislav Ružić vjenčali su se 2001., nakon čega se Barbara zbog ljubavi preselila u Zadar. Ondje su zasnovali obitelj te dobili dvoje djece – Zaru i Michaela.

''Oboje smo ih doma odgajali kao sportaše, ne samo po tome što sam u njihovo slobodno vrijeme stalno zagovarala odlazak na igralište nego i po stvaranju radnih navika. Oni odrastaju uz roditelje sportaše i znaju da je nakon treninga potreban odmor, da je sportašima važno pravilno se hraniti, da se ne izlazi puno van'', ispričala je Barbara.

Njihova kći Zara, danas 23-godišnjakinja, kratko se bavila rukometom, ali je odlučila krenuti putem manekenstva, u čemu su je roditelji podržali.

''Nisam roditelj koji će forsirati svoje dijete ne slušajući ga što ono najviše želi.''

