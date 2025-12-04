Pretraži
talentirani nasljednik

Tko je mlada hrvatska košarkaška senzacija? Imena njegovih roditelja itekako dobro znate

Piše J. C. , Danas @ 11:17 Zanimljivosti komentari
Michael Ružić Michael Ružić Foto: Profimedia

U svijetu domaćeg sporta sve se češće spominje novo ime koje privlači pozornost jednako talentom, kao i impresivnom obiteljskom sportskom pričom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Frontmen popularnog domaćeg benda otkrio ljubavni status
''molila me pet minuta...''
Frontmen popularnog domaćeg benda prisjetio se najneočekivanije anegdote: ''Muž joj se naljutio...''
Jurica Jurašković intervju nakon ispadanja iz MasterChefa
''upoznao sam drugu obitelj''
Jurica Jurašković o svojoj MasterChef avanturi: ''Idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga''
Dokumentarac o P. Diddyju otkriva šokantne optužne i nikad viđene materijale
tamna strana slave
Dosad neviđeni materijali i šokantne optužbe: Što skriva novi dokumentarac o P. Diddyju?
Princ Harry rekao je što misli o kuhinji svoje supruge Meghan Markle
sasvim iskreno!
Princ Harry nasmijao gledatelje komentarom na kulinarske sposobnosti Meghan Markle
Tko je srpska srpska influencerica Tamara Kalinić?
studirala u britaniji
Tko je najutjecajnija srpska influencerica koja osvaja svjetsku modnu scenu?
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
Kaja Vidmar podijelila tople obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i djecom
''ljubav!''
Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
njegova podrška
Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Policajac izboden u Splitu
napad u Splitu
Izbodeni policajac bori se za život, procurili detalji o napadaču: Ima samo 18 godina
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
Snimka policijskog postupanja u Trilju izazvala reakcije
Oglasila se policija
VIDEO Širi se snimka: Policajac u kombiju brutalno udara uhićenika, kolege zatvorile vrata
show
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Kaja Vidmar podijelila tople obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i djecom
''ljubav!''
Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom
Tko je supruga Marka Solde, Borna Soldo?
njegova podrška
Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula
zdravlje
Što se događa kad odbacite dezodorans – istina koju nitko ne govori!
Mnogi ne mogu zamisliti dan bez njega
Što se događa kad odbacite dezodorans – istina koju nitko ne govori!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Imao je što vidjeti
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
tech
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Spoj robotike i AI-ja
Kinezi uvode novu industrijsku granu i tvrde da će do 2035. godine prijeći 131 milijardu eura
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Nevjerojatan video: Bjegunac leži na cesti, policijski pištolji su upereni prema njemu, a onda se pojavio robotaksi
Nije bio spreman na to
Nevjerojatan video: Bjegunac leži na cesti, policijski pištolji su upereni prema njemu, a onda se pojavio robotaksi
sport
Girona ispala od trećeligaša u Kupu: Dominik Livaković ostao na klupi
Čeka se siječanj
Više nema dileme oko Livakovića: Sve je jasno nakon šokantne utakmice Kupa
VIDEO Španjolci ogorčeni prizorima s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Skupa mjesta
VIDEO Španjolska bruji o prizoru s Camp Noua: "Ljudska bića ovo ne zaslužuju..."
Trener Kocaelispora demantirao glasine da Petković napušta klub: "Dopustite mi da kažem ovo..."
Jasno i glasno
Trener Kocaelispora: "Bruno Petković napušta klub? Dopustite mi da kažem ovo..."
tv
Skrivena sudbina: Nitko ne bi očekivao da će ovo napraviti – potpuno je shrvana
SKRIVENA SUDBINA
Nitko ne bi očekivao da će ovo napraviti – potpuno je shrvana
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
MasterChef: MasterChef škola – tko će položiti geometriju, a tko će morati na popravni ispit?
NEUSPJELI POKUŠAJ
MasterChef škola – tko će položiti geometriju, a tko će morati na popravni ispit?
putovanja
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
novac
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
lifestyle
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Glamurozna i elegantna
Haljina Danijele Martinović baš je kraljevska, perfektno joj stoji, a savršen je izbor za druženja u prosincu
Čitateljice birale koje ime im je ljepše - Lucija ili Mia
REZULTATI ANKETE
Nešto se promijenilo u 2025.: Ovo ime ponovno dokazuje da je – bezvremensko
sve
Girona ispala od trećeligaša u Kupu: Dominik Livaković ostao na klupi
Čeka se siječanj
Više nema dileme oko Livakovića: Sve je jasno nakon šokantne utakmice Kupa
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene