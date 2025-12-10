Nije ni sanjao da će doći tako daleko: Brdovito putovanje Egona u MasterChefu došlo je kraju

Nakon intenzivnih izazova, timskih kuharskih bitaka i emotivnih uspona i padova, Egon Jurić završio je svoje MasterChef putovanje. Prepoznatljiv po svojoj iskrenosti, humoru i posebnom kulinarskom pristupu, Egon je ostavio snažan dojam i na žiri i na gledatelje. U razgovoru nakon ispadanja otvorio je dušu i podijelio što je sve doživio iza kamera, što ga je oblikovalo tijekom showa i kakve snove nosi dalje.

Egon Jurić iza sebe je ostavio putovanje koje opisuje kao intenzivno, izazovno i duboko osobno. Kada se osvrnuo na tjedne provedene u MasterChefu, priznao je da je njegovo iskustvo bilo sve samo ne linearno.

''Moje putovanje kroz Masterchef je bilo vrlo brdovito, s puno uspona i padova. Od samog početka kada sam primljen na audiciju bio sam sretan, kada sam prošao presretan, i onda sve one muke gdje sam bio i loš i dobar bile su jednako bitne kako bi upotpunio iskustvo''.

Iako je uživao u izazovima, jedan ga je pratio od prvog dana — strah od nepoznatog. Otvoreno priznaje kako mu je to bio najveći teret:

''Zasigurno najveći problem mi je predstavljao strah od nepoznatoga, štoviše i dalje ga imam, ali sam malo odvažniji susresti se sa strahom…“

Egon Jurić - 29 Foto: Nova TV

Egon Jurić - 26 Foto: Nova TV

No upravo su ga takvi trenuci naučili preuzeti kontrolu i prepustiti se procesu.

''Kroz show se gomilalo mnoštvo doživljaja, pa nije lako izdvojiti samo jedan.

Egona su posebno dotaknuli trenuci ranjivosti drugih kandidata, koje je instinktivno povezivao s bratskom zaštitničkom ulogom.

Egon Jurić - 11 Foto: Nova TV

Egon Jurić - 14 Foto: Nova TV

''Teško je navesti samo jedan najposebniji trenutak…'', kaže, pa dodaje kako su ga emotivne borbe Capana, Jurice i Marka podsjetile na njegovog mlađeg brata.

Zanimljivo je da u početku nije ni sanjao da će otići tako daleko. Svaki prelazak u sljedeću fazu bio je iznenađenje, čak i njemu samome.

''Iskreno, za početak nisam očekivao proći audiciju…''.

No iako je ponosan na svoj rezultat, priznaje kako ga je šaljiva oklada s mamom ipak malo “koštala” dvorca na napuhavanje koji je priželjkivao.

Posebno iskustvo nosi i iz susreta sa žirijem, čije je komentare prihvaćao kao smjernice i korektiv.

Egon Jurić - 12 Foto: Nova TV

''Žiri mi je bio tu kao mjerilo ispravnosti…'', prisjeća se, uz humorističan osvrt na poznati slatki bešamel koji će, kako tvrdi, i dalje braniti kao genijalnu ideju.

Atmosfera među natjecateljima za njega je bila ugodna, bez nepotrebnih tenzija, iako se zbog svoje mirnije naravi često povlačio kada mu je trebao predah.

''Kandidati su znali kakav sam, da sam takoreći easy going…“ U tom okruženju ipak su se istaknula prijateljstva koja će trajati i nakon showa. Najbliži su mu bili Damjan, Otto, Endrina, Selma, Antonija i Marko, s kojima je, kako kaže, pronašao najviše zajedničkih tema i energije.

Egon Jurić - 1 Foto: Nova TV

Egon Jurić - 4 Foto: Nova TV

Podrška koju je dobivao od kolega bila je ključna, osobito u trenucima kada mu je ponestajalo snage. „Otto i Endrina su me jako puno bodrili…“ Egon otvoreno priznaje koliko mu je značilo ohrabrivanje koje je dolazilo i od drugih kandidata, od kojih su neki u njemu vidjeli više nego što je vidio sam.

Timske izazove posebno je volio jer su tražili prilagodbu i slušanje drugih.

''Timski izazovi su mi bili definitivno najdraži…'', ističe, svjestan da je upravo timski rad nešto što ga može pratiti kroz buduću kulinarsku karijeru.

Egon Jurić - 9 Foto: Nova TV

Iako je napredovao daleko, trenutak ispadanja ipak ga je pogodio.

''Bio sam stvarno tužan jer sam mislio da nisam postigao dovoljno…'', iskreno govori. No unatoč pogreški na tanjuru, ponosan je jer se nije predao:

''Jelo sam totalno zabrljao… ali nije značilo da je predaja opcija; dao sam svoj maksimum i moje srce je zbog toga na mjestu''.

Po izlasku iz showa, Egon još nema čvrsto zacrtan put, ali vrata je otvorio širom.

''Nemam konkretan plan, otvoren sam za širok spektar suradnja…''.

Egon Jurić - 20 Foto: Nova TV

Egon Jurić - 25 Foto: Nova TV

U njegovoj viziji budućnosti posebno mjesto zauzima Slavonija, kojoj se nada dati dodatnu vidljivost kroz gastronomiju.

MasterChef je na njega ostavio dubok trag, oblikovao ga profesionalno i osobno.

''Masterchef je apsolutno utjecao na mene i moje ambicije…'', kaže, svjestan da mu je iskustvo dalo hrabrost koju prije nije imao.

Egon Jurić - 27 Foto: Nova TV

Za kraj, Egon šalje poruku svima koji su ga pratili, onakvu kakva najbolje opisuje njegov karakter — iskrenu, toplu i specifično svoju:

''Volio bi da publika zna da sam i dalje ‘smrknuti metalac’ mekoga srca… Da je okej biti drugačiji… I za kraj krajeva, volio bi da javnost zna: SLATKI BECHAMEL JE I GENIJALAN.''.

