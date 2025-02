''Pokušavaju to prikriti!'' Internetom kola fotografija detalja na Trumpovoj ruci, priča se o njegovom zdravlju

Prije nešto više od mjesec dana, 79-godišnji Donald Trump je stupio na dužnost kao najstariji američki predsjednik u 249-godišnjoj povijesti. Shodno njegovim godinama, Trump pokazuje znakove svojih godina, a jedna od njih je i velika masnica na desnoj ruci.

Ovo nije prvi puta da je vidljiva masnica na toj ruci.

Ista je bila vidljiva i na inauguracijskom balu kada je plesao sa suprugom Melanijom, ali i na susretu s pristašama ranijih mjeseci.

I dok iz Bijele kuće tvrde kako se previše rukovao s drugim ljudima, među kojima je bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron, mnogi sumnjaju u tu verziju te ističu kako je u pitanju intravenozna injekcija. Među mogućih uzrocima su i osteoartritis, slaba cirkulacija krvi u rukama i stanjena koža na rukama.

Sličnog razmišljanja su i korisnici društvenih mreža.

"Čini se da je modrica od intravenske injekcije i Trumpu se to često događa. Ima puno slika sa zavojima i modricama. Pomislili biste da će se naši mediji raspitivati ​​o njegovom zdravlju", "Sigurno dobiva transplataciju krvi mlađih ljudi", "Modrice uzrokovane intravenskim iglama na ruci. Redovito prima injekcije nečega", "Samo ova administracija bi zeznula objašnjenje", "Trump koji pokušava prikriti ogromnu modricu svojom narančastom puderom podsjetnik je da su programi šminkanja/kozmetike ključni", napisali su komentatori na X-u.

