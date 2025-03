Houdek nam je objasnio zašto se stalno šali na račun svojih kilograma: ''Takav sam, kakav sam''

Podijeli

Bili smo na snimanju videospota za novu pjesmu Jacquesa Houdeka. Bit će to još jedna njegova pjesma idealna za prvi ples mladenaca. I on ove godine slavi 20 godina braka, a jučer je svojim pratiteljima čestitao i Svjetski dan debljine. Zašto se bez problema šali na račun kilograma, ali i kako komentira ovogodišnju Doru, otkriva naša Julija Bačić Barać za In magazin.