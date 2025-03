Skrivaju li glazbenici svoje veze i brakove danas i koliko je situacija drugačija nego prije?

Zamislite da tisuće ljudi uglas skandiraju vaše ime. Vrisak publike itekako zna biti očaravajuć, no za neke estradne odluke ipak treba dobro promisliti. Nekad je jedna od važnijih bila komuniciranje svojeg ljubavnog statusa, pa su glazbeni menadžeri od zvijezda često zahtijevali da za dobrobit karijere skrivaju svoje veze i partnere. Jesu li takvi trikovi upalili i kakva je situacija danas, ispitala je naša Sanja Jurković za In magazin.

Svojih se početaka pod estradnim nebom gotovo svi rado sjećaju, iako su ti slatki počeci katkad nosili i teške odluke.

''Kad sam se oženio s 23 godine, tad je negdje i krenula moja karijera, ja sam rekao da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena, i tad je bilo sugestija da ne govorim da sam oženjen jer to šteti karijeri jednog mladog pjevača'', govori Sergej Ćetković.

Često su ovakve odluke ili sugestije dolazile upravo od menadžera.

''Zaista su neka pravila bila malo drugačija. Ja spadam u onu kategoriju izvođačica koja je imala tu neku, ajmo reći, zaštitu, ljude koji su me vodili kroz karijeru. Prije svega, radila sam s Borisom Šuputom, on je bio moj prvi menadžer i zaista jedna od njegovih prvih uputa je bila da se privatni život drži dalje od očiju javnosti, ne spominje se u javnosti dal imam dečka i da li sam u vezi'', priča Renata Končić Minea.

S poslovne strane, to joj je donosilo dodatne bodove kod publike kojoj je, smatrali su tadašnji glazbeni menadžeri, bila privlačnija, a njoj je ovakav princip odgovarao jer je oduvijek svoj privatni život voljela držati daleko od znatiželjnih očiju javnosti.

''Normalno, kad imaš 16, 17 godina, da ćeš do nekih određenih godina i promijeniti partnera, da nećeš biti u istoj vezi, a nisam od onih koja je voljela pričati danas je s ovim, za pet godina s drugim ili trećim, to je bila neka moja teza. U principu, ako si bio u vezi, onda si imao neki hendikep i nisi dovoljno privlačio publiku, i nisi bio dovoljno interesantan ljudima, kad si slobodan, onda si kao interesantniji'', govori.

''Ipak treba biti dostupan, da publika pomisli da možda ima neku šansu kod mene, a ja sam otpočetka igrao otvorenih karata i mislim da to publika zna i cijeni'', objasnio je Sergej.

Za svoju je suprugu Kristinu Sergej već tada znao da je baš ona - ona prava, no iako je od početka nije skrivao, njihovu je privatnost ipak uvijek držao za sebe. Budući da su ovakve sugestije najčešće dolazile od glazbenih menadžera, zanimalo nas je i kako oni dišu po tom pitanju danas, a kako su disali nekad.

''Načelno, ja nisam nikad to dao nalog da se sakrije jer nema smisla, izašlo bi, netko bi objavio, prema tome, štitiš budalaštinu, ako oni to danas rade, oni nisu normalni'', govori Škugor.

''Mislim da je prije vrijeme bilo apsolutno drugačije i da, puno više se vodilo računa o tome tko je s kim, kako je, dal si u vezi, dal si slobodan, danas su mladi puno slobodniji i umom i postupcima, jednostavno prije svega internet radi čuda i prenosi informacije brzinom munje i šta god se dešava, teško je to sakriti, iako je danas vrlo uspješno držim svoj privatni život podalje od javnosti i dalje se držim te teze da o tome ne treba pričati, ali iz svojih razloga'', smatra Minea.

Prije nego što se oženio, upravo smo o ovome razgovarali s Ivanom Penezićem, koji nam je vrlo otvoreno stavio karte na stol.

''Ja ti iskreno mislim da to nije loša stvar. Bitno je da ti publici daš nešto zanimljivo iz vlastitog života. Ja osobno publiku ne vidim kao lude fanice koje me očajnički žele za supruga svaka od njih doma, ne, fakat ne želite to'', poručio je Ivan Penezić.

''Ove mlađe generacije ne pridaju tome toliko pažnju, niti se s tim zamaraju, kad si s nekim u vezi, to se jednostavno priča i mislim da to danas ima neku apsolutno drugačiju konotaciju nego što je to bilo nekada'', govori Minea.

''Ja mislim da su cure, žene, sazrile tijekom ovih 20, 30 godina, da im ništa nije iznenađenje i da im ništa nije wow, da je netko maneken, to je posao kao svaki drugi'', objašnjava Zoran Škugor.

Stoga je on, kaže, primjenjivao obrnutu logiku.

''Ja sam javno Sandijeve cure govorio, bila je Branka Bebić, prije toga je bila Fani Čapalija, jer ja smatram da klinke koje se pale na takvu vrstu izvođača si misle, ako može ona, možemo i mi. Ja osobno sam stvorio, da budem iskren, veliki broj afera i Sandi je čisti proizvod tog mog razmišljanja, da pored dobrih pjesama mora biti još neki touch na njega i bile su te missice. I to se desilo, od tih početnih zezanja završilo je na braku, međutim, nikad mu ništa nisam branio. Dapače, on je prolazio kod ljudi kao zgodan dečko iz susjedstva, hoće ga cure, zašto ne. Ja sam mu samo na to rekao, bit ću vrlo iskren, ti ćeš biti frajer koji pjeva, ali iznad svega frajer i tako mu se karijera radila'', prisjetio se Zoran Škugor.

Iako su se vremena očito promijenila, čini se kako univerzalne formule nema. Najbolje je biti svoj.

''Pusti ljude da pjevaju, ako im se desi, desi, pa to je njegov život, hoće s nekim ostati, hoće nekoga potjerat od sebe, to će sami odlučiti, da mu to smeta karijeri – ne, njima zasmeta u karijeri kad se ne mogu sastati sa hitom, bez pjesme nema ništa, a ovo sve drugo je nuspojava'', govori Zoran Škugor.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Maja Šuput komentirala je pjesmu pobjednika Dore, evo što misli o našem predstavniku!

Pogledaji ovo Celebrity Jolina kći javila se iz Dubaija, najviše pažnje privukla je fotka s ocem na kojeg jako sliči!