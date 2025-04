Goran Vinčić o mogućoj Areni Zagreb: ''Možda da vratimo Prijovićki za sve što je punila!''

Omiljeni komičar regije priprema povijesni podvig! Goran Vinčić Vinča postaje prvi domaći komičar koji će nastupiti na stadionu. Ususret nastupu kojim slavi 10 godina karijere, pretresli smo brojne teme, doznali trebate li izbjeći prvi red te hoće li život i njemu servirati foru. Naime, termin nastupa preklapa se s terminom poroda njegove supruge. U svijet smijeha vodi vas Maja Perica za IN magazin.

Goran Vinčić - komičar, suprug, otac uskoro po treći put, čovjek koji vjerojatno ne spava, ali zato smijeh dijeli na veliko. Od malih kafića do velikih sportskih dvorana, katkad ni sam ne može vjerovati što je sve ostvario u 10 godina, koje će obilježiti s dva velika nastupa u lipnju u Zagrebu.

''Evo Šalata mi dođe kao neki manji stadion, tako da došli smo do stadiona, ne znam što je iduće, možda arena da vratimo Prijovićki za sve što je ona punila. Netko mi je poslao poruku kad ću na hipodrom, čekaj ja imam tek deset godina karijere'', govori Vinčić.

U sklopu turneje xy nedavno je održao svoj najveći nastup karijere pred čak tri i pol tisuće ljudi.

''Čak bi rekao da je lakše nasmijati veliki broj ljudi i ako su ovi nastupi baš veliki veliki, oni su posebni pogotovo kad čovjek kaže neku foru, ali u principu nemam tremu prije, nego tek kad završi nastup. Dođem kući, onda me nešto uhvati, ne mogu vjerovati da sam imao nastup. sve mi se to čini stvarno pomalo nestvarno'', priznaje Goran.

Ako ste ikad bili na njegovu nastupu, dvije stvari sigurno znate. Prvi red je područje bez zaštite i smijat ćete se toliko da će vas boljeti čeljust. Oni skloni ljutnji možda bi trebali sjesti malo dalje.

''Ima nešto malo i sirotinje, baš mi je drago neznam tko vas je pustio u prvi red vas doje ali drago mi je da ste dosli ja isto dolazim iz slavonije kao god da se obudcem kao da sm sisao s traktora

''Ono što ljudi možda zaborave kad gledaju neki moj nastup, ja prvenstveno zezam sebe i često gdje sam rekao tri fore na svoj račun, oni samo čuju na tuđi ..... Ja se trudim biti iskren prema svima i u tome se trudim i to je u ovoj turneji tko god je u prvom redu zezati ga isto'', priča Goran.

Od trideset dana u mjesecu, dvadeset provede na putu nastupajući pa nije ni čudo da umor katkad uzme danak.

Možda mu katkad pije krv, ali bez supruge ništa. Goran balansira između dvije turneje. One po dvoranama regije i one po trgovinama opreme za bebe, jer pogađate - njegova bolja polovica je trudna. Treće dijete je na putu i, uz dvojicu sinova, sad priželjkuju djevojčicu.



Uz to što nasmijava ljude u dvoranama, to uspješno čini i u showu Tko to tamo pjeva.

Svoj posao ne bi mijenjao ni za što na svijetu jer kad je i najgori dan, njemu nije loš.

Za nastup koji je pripremio ne znamo sve fore, ali jedno je sigurno. Čovjek koji može nasmijati trudnu ženu, dok je on taj koji broji kontrakcije - zaslužuje pune tribine i barem jednu večer bez pelena.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stjepan Hauser se oženio? Ove fotografije pokrenule su šuškanja!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin James Bond: Legendarni tajni agent nastao je prema liku Dubrovčanina?