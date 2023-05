Lille objavila snimku na kojoj namješta bujni dekolte u haljinici koja nije mogla biti kraća

Lidija Bačić zavodljivo je namještala haljinicu pa razbuktala maštu svojim pratiteljima po tko zna koji put.

Naša pjevačica Lidija Bačić ponovno je razbudila maštu svojih brojnih pratitelja, koji svakodnevno uživaju u njezinu fantastičnom izgledu. Ovog puta Lidija je objavila videozapis u ultrakratkoj crnoj haljinici, a na početku namješta haljinicu na svom dekolteu te do izražaja dolaze bujne grudi.

Pogledaj i ovo ''Ma, živa vatra!'' Lidija Bačić pokazala zategnuti trbuh i bogato poprsje u dekoltiranom topu i uskim kožnim hlačama

Potom se lagano odvoji od mobitela i zavodljivo gleda u kameru dok pozira.

U pozadinu je stavila zvuk svoje pjesme s Alenom Vitasovićem ''Kad mi dođeš'', a u komentarima su se nastavile nizati reakcije pratitelja.

''Mogu li ja namjestiti?'', ''Odličan dekolte'', ''Ja bih ti to popravio besplatno da se ne mučiš'', ''A baš su ti lipe!'', ''Prelijepa ženo'', glasili su neki komentari.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Severina pokazala nikad bujniji dekolte u društvu muškarca koji joj je najveća podrška u dobru i zlu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari objavila seksi fotografiju iz bazena, u minijaturnom bikiniju pokazala je sve svoje čari!