Tko je pjevačica E.T.-ja kojoj se gubi svaki trag? Punila je medijske stupce burnim životom, a onda je naglo nestala iz javnosti

Katarina Rautek Omazić nestala je nakon što se samovoljno udaljila iz bolnice Sveti Duh, njezino lice svima je poznato, no evo tko je zapravo ta popularna pjevačica E.T.-ja.

Katarina Rautek Omazić bivša je popularna članica grupe E.T., koja je zbog zabrinjavajuće vijesti postala glavna tema domaćih medija. PU zagrebačka zamolila je za pomoć građana ako su vidjeli osobu koja se samovoljno udaljila iz bolnice Sveti Duh i otad joj se gubi svaki trag.

Mnogima je njezino lice itekako poznato i svi su prepoznali da je riječ o pjevačici popularne grupe 2000-ih. No, tko je ona zapravo?

Katarina je bila redovna pjevačica u toj grupi od 2005. godine. S njom je otpjevala neke od hitova koji će uvijek ostati urezani u povijest, poput ''Prazan stan'', ''Priđi bez razloga'', ''Nemoj mi raditi to'' i mnogih drugih. 2016. odlučila je napustiti bend, a na njezino mjesto došla je Sara-Elena Menkovska, s kojom su se prvi put predstavili na CMC festivalu 2016. s pjesmom "Ako možeš, oprosti".

Prije nje u E.T.-ju su pjevale i Vanna, Andrea Čubrlik i Lana Klingor.

A Katarina je, osim glazbom, često ispunjavala medijske stupce burnim privatnim životom.

Naime, bivšeg partnera Krešimira Svitlanovića, s kojim ima kćer Gabrijelu, tužila je za obiteljsko nasilje i dobila presudu.

''Čekala sam četiri godine da dobijem jednu jedinu presudu. Četiri godine svaka dva mjeseca ići na sud. Nespavanje, povraćanje od psihe. To je nešto zbilja grozno, ne znam kako sam preživjela. Presuda nije garancija. To je nekakva psihička zadovoljština. Više ne moram ići na taj sud, ali ostaje ta neriješena situacija. Svi koji su prošli nasilje shvaćaju. Ja sam tražila pomoć i razgovarala i psihički padala, ali ako dvije strane ne pronađu zajednički jezik, nema tog suda koji će to riješiti'', kazala je Katarina tada za medije.

Potom se 2017. godine udala za Josipa Omazića, s kojim je pronašla sreću i mir.

''Brak mi je mrak i tako mi je s Josipom bilo i prije braka, iskusila sam da me netko poštuje i da mi puno pomaže. Ne garantiram da će uvijek biti tako, ali zasad nam je super'', rekla je pjevačica prije nekoliko godina.

S njim je dobila treće dijete, a Josip također iz prvog braka ima i jednu kćer.

Međutim, čini se da ni u braku s Josipom nisu cvjetale ruže. Nestala pjevačica navodno je i s njim bila u zavadi te su u posljednje vrijeme komunicirali preko suda.

2021. godine izgubila je skrbništvo nad dvojicom sinova te je sud odredio kako će se o njima moći brinuti njihov otac Josip Omazić, a pjevačica je pravo na viđanje djece dobila svaki drugi tjedan utorkom i četvrtkom po dva sata, piše Imperijal.hr.

Prije toga Katarina je privremenom mjerom upućena na liječenje od ovisnosti.

Vijest o njezinu nestanku zabrinula je njezine najveće fanove, a mnogi se nadaju da će stići dobre vijesti o ovoj pjevačici.

Kratko se oglasio i njezin menadžer Renis Gržinić, koji kaže da se s njom nije čuo u posljednje vrijeme, ali da ih je dugo savjetovala da pronađu novu pjevačicu koja će je zamijeniti jer je imala zdravstvenih problema.

