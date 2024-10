Nakon 20 godina potrage pronašao oca, i to u srpskom realityju, emotivni zagrljaj i suze ganuli su gledatelje!

Nenad Ćubić iz srpske "Elite" pronašao je svoga biološkog oca pred kamerama. Emotivan susret, ispunjen zagrljajima i suzama, dirnuo je gledatelje diljem regije.

Natjecatelj srpskog realityja "Elita" (bivša Zadruga) Nenad Ćubić već je godinama u potrazi za biološkim ocem. Naime, još kao dječak on i brat Stefan završili su u udomiteljskoj obitelji, a Nenad nikako nije mogao pronaći oca.

U srpskom realityju, pred kamerama, ispričao je svoju tužnu životnu priču, a njegov potencijalni otac odmah se javio produkciji, koja im je omogućila odlazak na DNK analizu kako bi se utvrdilo njihovo srodstvo.

Na njihovu sreću, ispostavilo se da je Nenad, nakon godina potrage, pronašao svog oca. Produkcija realityja otišla je korak dalje te im omogućila upoznavanje. Kada su se Nenad i njegov otac Goran Pavlović susreli, suze su frcale na sve strane, a pali su jedan drugome u zagrljaj.

''Nije mi dobro, ovo sam čekao 20 godina'', rekao je natjecatelj, a njegov biološki otac priznao je da ima osjećaj kao da će mu srce iskočiti iz grudi.

Zatim su sjeli i razgovarali o svemu što se dogodilo.

''Godinama sam te tražio, ali pod drugim prezimenom. Kada si ti javno sve ispričao, rekao sam – to je to. Odmah smo zvali produkciju. Eto, tako je to bilo – DNK i sve. Pitao sam: 'Zašto DNK, kad smo isti?''' ispričao je Goran.

''Majka ti je umrla 2013. godine. Mi nismo bili zajedno. Nisam znao ništa o njoj, samo sam čuo da je preminula prije 11 godina,'' ispričao je Goran sinu, između ostalog.

