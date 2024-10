Zuhra o drastičnoj transformaciji i gubitku 30-kilograma: ''Odlučili smo da se više nećemo igrati s nekim stvarima!''

Zlatan Zuhrić Zuhra morao je drastično promijeniti stil života, a reZULtat je gubitak 30-ak kilograma. Sa suprugom se pojavio na modnoj reviji Zlatna igla, na kojoj su se predstavili domaći dizajneri, krojači, postolari i zlatari. Na ovu najdugovječniju modnu reviju u Europi vodi nas Davor Garić.

Leonarda Boban je današnju Zlatnu iglu, a tada nekadašnju reviju obrtničke komore nosila kao model. Koje je to godine bilo?

''Joj, ne znam koje je godine bilo, ali znam da sam imala 16'', otkrila je te se prisjetila kako su izgledali dani dok je hodala modnom pistom.

''Bilo je strašno uzbuđujuće, jako lijepo i ponosna sam bila na to jer su bile sve gospođe manekenke su bile zrelije i starije od mene, po par godina naravno, ali su već imale iskustva i puno pista iza sebe. Ja sam fakat bila klinka, uz njih sam učila i one su mi bile wow!'', ispričala nam je.



15 dizajnera i 6 zlatara predstavilo se na 89. Zlatnoj igli. Od ove je modne revije stariji jedino pariški tjedan mode.



''To je najdugovječnija modna manifestacija u Europi, ponos nas obrtnika što je organiziramo jer tu ima raznih krojača, postolara, zlatara'', govori Damir Marković, potpredsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba.



''Kolekcija koju predstavljamo ove godine na 89. izdanju Zlatne igle je u biti mali preview Bridal '25 kolekcije koja dolazi u siječnju, ali smo sad posebno za publiku pripremili onih par najljepših, najefektnjih modela'', objasnio je Ivan Alduk, modni dizajner.



''Na ovogodišnjoj Zlatnoj igli predstavljam glam rock kolekciju inspiriranu duhom tog glam rocka. Tamno plava, crna sa puno blještavih detalja i bit će jako ekstravagantno'', rekla je Katarina Mamić, modna dizajnerica.



''Pa za ovogodišnju sam reviju pripremila jednu kolekciju u crnoj boji. Koristila sam crne prozirne i neprozirne materijale u kombinaciji sa pariškom čipkom i nešto detalja sa kožom. Bit će predivno'', priča Ivana Jurić, modna dizajnerica.



''Ove sezone kolekcija se zove ''Glitz''. To je mala igra riječima, nekakav glamur i šljokice, ali is obzirom da ja dosta radim nekakav street style, znači dnenve kombinacije, ja sam, sve to htio pretočiti u nekakvo svakodveno nošenje. Tako da me zanimaju reakcije žena u šljokavim kaputima. Nadam se da ćemo ih vidjeti usred bijelog dana'' ispričao je Zoran Aragović, modni dizajner.



Revije je iz prvog reda pratio i Zlatan Zuhrić Zuhra, glumac kojeg u posljednje vrijeme nemamo priliku u javnosti vidjeti često, a na reviju je došao sa suprugom. Ona mu daje savjete što obući.



''Pa ja samo nju i pitam. Ja ni nemam razloga kraj se se sam obuć jer ona je s razlogom ovdje, radi za jednog od izlagača'', rekao je Zuhra koji je vidno smršavio, no iza toga stoje zdravstveni problemi koje je uspješno riješio.

Kakva je situacija sa zdravljem trenutačno?

''Ma sad je sve 5. To je bila neka upalica gušterače što uopće nije bezazleno, što znam i ja, ali smo sada odlučili da se nećemo više igrati s nekim stvarima. Aktivnosti koliko ide, nisam sad u teretani lud, ali šetam. Imamo sad novog psića koji je vrlo razigran i onda me on vuče po parku!'', priča Zuhra.



Načuli smo da se za jubilarno 90-to izdanje Zlatne igle dogodine već priprema pravi modni spektakl u režiji domaćih obrtnika.

