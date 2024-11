Članovi bendova koji su žarili 90-ih ispričali što su sve zbog slave morali trpjeti: ''Nismo smjeli imati djevojke!''

Novi dokumentarac servisa Paramount+ "Larger Than Life: Reign of the Boybands" otkriva pravila kojih su se morali pridržavati članovi popularnih boybandova.

Devedesete su bile zlatno doba višečlanih pop sastava koji su redovito osvajali glazbene liste. Najveća tadašnja konkurencija bili su boybandovi Backstreet Boys i 'NSYNC, koji su se našli u dokumentarcu "Larger Than Life: Reign of the Boybands" streaming servisa Paramount+. Ono što je zajedničko objema grupama jest menadžer Lou Perlman, kasnije osuđeni kriminalac koji je služio zatvorsku kaznu zbog financijske malverzacije i vođenje jedne od najvećih Ponzi shema u povijesti.

AJ McLean iz grupe Backstreet Boys te Lance Bass i Chris Kirkpatrick iz benda 'NSYNC sjeli su se pred kamerom i otkrili pravila koja su morali obavezno slijediti. Njima se priključio i Michael L Bivins iz sastava New Edition, koji je morao brijati brkove da očuva mladenački izgled.

"Morali ste upamtiti - boybandovi su imali obitelji kao publiku", rekao je Bass, dok je njegov kolega Kirkpatrick dodao: "Bila su tu luda pravila i mnogima sam proturiječio od početka. "Nitko ne smije imati tetovaže", bum! Ja sam odlučio: "Idem si napraviti koju tetovažu"."

Bass se istodobno prisjetio kako ih nisu smjeli uloviti s cigaretom u blizini, dok se Kirkpatrick prisjetio kako su im zabranili kupnju motocikla, na što se on osobno oglušio i htio povesti na turneju.

McLean se u dokumentarcu sjetio kako nijedan član BSB-a se nije smio udebljati, uz naredbu koju bi dobivali: "Ne možete biti Fatstreet, to nije slatko!".

Postojalo je i pravilo o ljubavnim vezama, točnije o zabrani istih.

"Ne smijete imati djevojke jer ćete onda obožavateljicama uzeti snove", dodao je Bivins.

U dokumentarcu "Larger Than Life: Reign of the Boybands" pojavile su se i obožavateljice koje su se dotaknule segmenta nove popularnosti bendova putem društvenih mreža. Među istaknutim primjerima našla se grupa One Direction, čiji je član Liam Payne patio od ovisnosti o narkoticima i mentalne bolesti, a njegova pogibija 16. listopada je šokirala svijet.

Društvene mreže potpomogle su širenju popularnosti, ali i smanjivanju granica između izvođača i fanova do granica parasocijalnih veza, zbog čega su si fanovi uzeli za pravo imati veći uvid u život svojih idola.

"Kunem se, fanovi One Directiona su kao CIA", izjavila je jedna žena u dokumentarcu.

