Bizarna priča krije se iza nestanka glumice koja se iznenada pojavila: "Neću dozvoliti da me ušutkavaju!"

Chanel Maya Banks, koja je glumila u serijama "Tračerica" i "Plava krv", javila se medijima nakon što su njezina majka i rođakinja prijavile nestanak.

Nekadašnja glumica Chanel Maya Banks, koju smo imali prilike upoznati u serijama "Plava krv" i "Tračerica", oglasila se nakon što je njezina obitelj pokrenula potragu zbog njezina nestanka.

Kako su ranije mediji izvještavali, njezina majka Judy i rođakinja Danielle-Tori došle su u Los Angeles nakon što im se ona nije javljala od 30. listopada, a njezin suprug nije pomagao policiji nakon prijavljenog nestanka. Međutim, čim je priča izašla u javnost, Banks se javila policiji te rekla kako se išla krstiti.

"Kažu, jednom kad si slobodan u Isusu Kristu, uistinu si slobodan, pa sam rekla suprugu prije šest dana kako ću se krstiti kod svojeg omiljenog pastora Roberta Clancyja. Odveo me je do aerodroma i onda sam bila izvan svega na tjedan dana, a to sam gledala i kao priliku da pobjegnem iz svog kaveza", izjavila je Banks za True Crime News pa dodala: "Više si neću dozvoliti da me ušutkavaju."

Unatoč tome što je losanđeleska policija zatvorila istragu, njezina obitelj, koja je stigla iz Kanade, odbila je vjerovati službenom izvješću i odlučila sama nastaviti istragu. Banks je na to odgovorila kako s rodbinom nije bila u kontaktu posljednjih 15 godina i da ju je njezina obitelj, kao i obitelj njezina supruga, pokušala natjerati na konzervatorstvo kako bi je ušutkala.

Više o njezinu nestanku pročitajte OVDJE.

Banks je imala gostujuću ulogu u tri epizode "Tračerice" kao Sawyer Bennett, jedna od prijateljica Jenny Humphrey, koju je glumila Taylor Momsen. Kako se ona mijenjala tijekom godina, otkrijte OVDJE.

