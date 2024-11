Uoči Zagreba Lepa Brena užarila društvene mreže novim fotografijama: "Pojela"

Lepa Brena zvijezda je ovomjesečne Vogue Adrije, a njezine fotografije izazvale su komentare na društvenim mrežama.

Lepa Brena, koju uskoro očekuje pet koncerata u Areni Zagreb, zvijezda je ovomjesečnog izdanja modnog časopisa Vogue Adria. U velikom intervjuu, koji je pratio fotografije autora Branislava Simoncika, istražen je fenomen Lepe Brene kroz intervju s njom i gostima.

Na fotografijama objavljenima u Vogue Adriji Lepa Brena je pokazala u kakvoj je formi u 65. godini života, što je izazvalo reakcije na društvenim mrežama.

Nekim komentatorima na društvenim mrežama za oko je zapela fotografija koju je Lepa Brena objavila na svojem Instagramu, na kojoj je prebacila noge preko glave.

"Ali Lepa Brena koja je starija od mene 50 godina može napraviti ovo, a ja jedva napravim kolut naprijed za 2 na tjelesnom", napisao je jedan komentator, dok se drugi našalio kako Lepa Brena ovo radi sa 64 godine, dok njega u 25. bole leđa.

Ipak, neki su bili oduševljeni njezinim fotografijama.

"Svaka čast! To je odricanje, vježba svakodnevna i mnogo truda i za svako poštovanje tko se toga pridržava!!!", "Ako itko ovo može, svaka mu čast!", "Što nisam Lepa Brena da se šutnem nogom u glavu", "Ako je itko zaslužio biti na naslovnoj strani za Vogue, onda je to Lepa Brena i ako je itko zaslužio u životu i karijeri ovako dobre fotografije, onda je to Lepa Brena", "Lepa Brena pojela, nije ostavila ni mrvice", pisali su komentatori na društvenim mrežama.

