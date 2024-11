Kakav je kralj Charles kada se kamere ugase? Izvori tvrde da je potpuno drugačija osoba od one kakvu javnost poznaje

Princ Harry često se voli požaliti kako mu otac, kralj Charles nije iskazivao ljubav kad je bio mlađi, no više izvora to demantira.

Mnogi ljudi, kada dobiju priliku upoznati se s kraljom Charlesom III., dobivaju snažni stisak ruke i eventualno koju pohvalu. No prema kraljevskom biografu, formalni kralj Charles je samo jedna velika maska iza koje se krije Charles koji se zafrkava, smije, nasmijava i grli druge i iskazuje brojne druge aktivnosti koje ga pokazuju kao opuštenog čovjeka.

Njegov mlađi sin princ Harry, koji je pobjegao od kraljevskih dužnosti u Sjedinjene Američke Države, napisao je u svojoj knjizi "Spare" kako je starija generacija kraljevske obitelji, uključujući i njegovog oca, imala minimalne kontakte i izraze nježnosti, a posebno za Charlesa je napisao: "Nema zagrljaja, nema poljubaca, nema tapšanja. Tada, a i sada, maksimalno je bilo dodirivanje obraza i to za posebne prilike."

No knjiga objavljena još daleke 1998. godine demantira Harryjevu biografiju.

"Zabavlja se s dečkima, međusobno se zadirkuju, smiju, šale, naguravaju i čak se grle i ljube. Na posljednjoj oproštajnoj večeri u hotelskom restoranu, usred večere, Harry je ustao i, pred punim stolom ljudi, održao kratki govor kako bi zahvalio tati na predivnom odmoru. Zatim je odlučno prišao svom ocu i prekrio mu lice poljupcima, sve dok ga princ, lažno posramljen, nije molio za milost. Bio je to dirljiv prizor", napisala je Penny Junor u knjizi "Charles: Victim or Villain?".

Još jedan demantij Harryjevih navoda bilo je za vrijeme Charlesove krunidbe u svibnju 2023., kada je u više navrata viđen kako izmjenjuje nježnosti s djecom princa Williama, pogotovo s princom Louisom.

I dok brojni izvori, čije informacije su objavljene puno kasnije od izlaska knjige "Charles: Victim or Villain?", idu uz to kako je Charles puno opušteniji kada nisu u pitanju stroge formalnosti, za princa Harryja, koji je u zadnjih godinu dana vidio oca na pola sata, to vjerojatno nije dovoljno.

