Marija Šerifović obilježila rođendan uz posvetu svojoj najdražoj osobi: "Mali moj Prc i Princ"

Marija Šerifović danas je proslavila 40. rođendan, a rođendansku zahvalu posvetila je svojem sinu.

Jedina srpska eurovizijska pobjednica i jedna od najvećih regionalnih zvijezda Marija Šerifović proslavila je svoj 40. rođendan.

U proteklih godinu dana u životu Marije Šerifović su se dogodile brojne promjene, a dirljivu objavu povodom rođendana posvetila je sinu Mariju.

"Četrdeset godina… Putovanje ispunjeno izazovima i pobjedama! Svaka godina mi je dala nešto dragoceno – lekcije, ljubav, snagu, a ponekad i tišinu koja me podsjetila na to koliko je važno zastati i biti zahvalan", započela je Marija svoju objavu. "Ali, najveći poklon koji je život mogao da mi podari je - moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobija duboko značenje."

Nadalje, zahvalila se svima koji su obilježili njezin dosadašnji život: "Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao. Oni koji čine moj život danas su sve što mi treba. Neka sljedeća četiri desetljeća budu još dublji i još bliži onome što zaista znači živjeti. Na svakom koraku, sa zahvalnošću u srcu."

Šerifović će uskoro nastupati u osječkom Gradskom vrtu. Kako je bilo na koncertu u Rijeci, pogledajte OVDJE.

Zbog čega je morala prekinuti koncert u Nišu, saznajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kakav je kralj Charles kada se kamere ugase? Izvori tvrde da je potpuno drugačija osoba od one kakvu javnost poznaje

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity On je od nje viši čak 64 centimetra, a njihova ljubavna priča jedna je od najljepših za koju ćete čuti

Seve u mini traper-haljini pokazala brutalne noge, ekipa ne vjeruje što vidi: ''Ne bih te mijenjao za dvije od 25!''

Isplivala još jedna rijetka fotka Aleksandre Prijović u badiću, ovako pjevačica izgleda dok se odmara na plaži!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od Nickelodeona do Hollywooda: Glumačka karijera Ariane Grande

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nagradna igra za obožavatelje Kumova: Evo kako možete osvojiti majicu s motivima ove hit-serije!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je frontmen srpskog benda koji stiže u Arenu Zagreb? Prije dvije godine njegova obitelj imala je težak period: ''Dobila je životnu bitku!''

Sjećate se simpatične Korane iz Najboljih godina? Posvetila se majčinstvu, a kćeri je dala ime po liku koji je tumačila!