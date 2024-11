Bila je ljepotica koju smo obožavali gledati u filmovima 90-ih, a onda se suočila s velikim tragedijama

Ashley Judd proteklih nekoliko godina doživjela je niz udaraca, no sada je spremna vratiti se pod svjetla reflektora.

Prije sedam godina svijet zabavne industrije pogodio je veliki skandal povezan s posrnulim producentom Harveyjem Weinsteinom, a jedna od najglasnijih pionirki pokreta #MeToo nastalog iz tog skandala je Ashley Judd.

Glumica i aktivistica za ljudska prava iza sebe ima gotovo 60 projekata, a neke od najupečatljivijih uloga ostvarila je u serijama "Zvjezdane staze: Iduća generacija" i "Sestre" te filmovima poput "Norma Jean & Marilyn", "Kiss the Girls", "Double Jeopardy", "Where the Heart Is", "Frida" i "De-Lovely". Uskoro će početi raditi na filmu "Anita", gdje će tumačiti ulogu nekadašnje manekenke i pjevačice Anite Bryant.

Zbog višestruke ozljede noge zbog koje joj je čak prijetila i amputacija, nekadašnja ljepotica je morala usporiti svoj dosadašnji ritam, a veliki udarac dobila je 2022. godine kada je otkrila tijelo svoje majke, pjevačice Naomi Judd nakon samoubojstva.

"Čvrsto vjerujem da zaslužujemo biti zapamćeni ne samo po tome kako smo umrli, već i po tome kako smo živjeli."

Osim Ashley, iza Naomi je ostala i poznata country pjevačica Wynnona Judd. Naomi se dugo borila s anksioznošću, depresijom i bipolarnim poremećajem.

"Veći dio svog života provela je s neliječenom i nedijagnosticiranom mentalnom bolešću koja joj je lagala i oduzimala. Ta bolest oduzela ju je našoj obitelji, a ona je zaslužila bolje", dodala je Judd.

Ashley Judd je jedna od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Studirala je na Sveučilištu Kentucky, gdje je diplomirala francuski jezik s manjim predmetima iz antropologije, umjetnosti, kazališta i ženskih studija, a kasnije je stekla magisterij iz javne uprave na Harvardu. Obrazovanje, ali i traume koje je više puta doživjela, poput silovanja, potaknuli su je da se angažira u pitanjima poput prava žena, reproduktivnog zdravlja i prevencije seksualnog nasilja. Često je istupala kako bi kritizirala odluke američkih vlasti, poput zabrane pobačaja poslije šestog tjedna trudnoće u Georgiji.

Svoju sreću pokušala je pronaći s vozačem Dariom Franchittijem, no njihov 12-godišnji brak je došao kraju 2013. godine.

