Bivša ljepotica bez konkurencije oporavila se od stravične ozljede, ali i to je ostalo u sjeni njenog lica zbog kojeg ju je teško prepoznati

Ashley Judd pojavila se u javnosti nakon teške ozljede noge i to na konferenciji Clinton Global Initiative koju je organizirala obitelj bivšeg američkog predsjednika.

Holivudska glumica Ashley Judd pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i to nakon što je slomila nogu u nesreći na planinarenju 2021. godine, a prigoda za izlazak bila je konferencija Clinton Global Initiative u New Yorku na kojoj je držala govor.

55-godišnja Ashley nosila je dugu plavu haljinu s kratkim rukavima i cvjetnim uzorkom, a glavna tema nakon što je izašla na pozornicu bilo je njezino, gotovo neprepoznatljivo lice.

U javnosti se rijetko pojavljuje, no nedavno je informirala obožavatelje o zdravstvenom stanju na Instagramu i objavila sretnu vijest da ponovno normalno hoda nakon teške ozljede noge u veljači 2021.

"Hodam. Švicarska. Nakon pet prijeloma desne noge, paraliziranog stopala, moguće amputacije, a sve to uz krvarenje, moja noga i ja smo daleko stigli u 2,5 godine od moje nesreće u Demokratskoj Republici Kongo. Došle smo daleko do ovih Alpa, iz čiste radosti, samopouzdano. Zauvijek sam i duboko zahvalna Kongoancima koji su me spasili, kirurzima, neurolozima i fizioterapeutima koji su mi omogućili ovaj zapanjujući oporavak", napisala je tada.

Ashley se već nekoliko puta našla na udaru kritika zboog izgleda, a brojni obožavatelji napali su je te su joj se rugali zbog toga i zbog plastičnih operacija. Potom je odlučila priznato kako je počela uzimati botoks kao lijek jer se mučila s migrenama, a nije ostala dužna ni onima koji su joj se rugali.

"Ono što ja znam je da bolujem od migrena, više od godinu dana i da ona pogađaju jedno na četiri kućanstva diljem SAD-a. To je treća najraširenija bolest na svijetu. Jesam li išla na botoks? To je standardni tretman bolesti koju imam. Moje osiguranje plaća 31 injekciju svakih 12 tjedana. Neki prijatelji predložili su mi da ne objavljujem ovu medicinsku činjenicu jer se može upotrijebiti protiv mene, ali mislim da moram biti iskrena. Sram treba biti one koji izvrću moje riječi", poručila je jednom prilikom glumica.

Osvrnula se i na uspoređivanje njezina izgleda od prije nekoliko godina s onime danas.

"Ono što znam je da su me mizoginisti na Twitteru ubijali uspoređujući novu mene s onom idealiziranom prije debljanja. Moje konvencionalno mršavo, atletsko, lijepo tijelo i mršavije lice samo su jedna strana istog patrijarhalnog novčića", istaknula je.

Ashley je inače poznata po brojnim uspješnim serijama i filmovima među kojima su "Vrućina", "Kolekcionar", "Dvostruka opasnost", "Netko poput tebe" i brojnim drugima, a za svoje je uloge dobivala i brojna priznanja.

