Anđa Marić pohvalila se svojim sinom koji je izrastao u zgodnog frajera: "Koliki je! Donedavno je bio dečec..."

Anđa Marić objavila je fotografiju na kojoj pozira sa svojim 19-godišnjim sinom Gašpertom.

Manekenka, pjevačica, spisateljica i bivša misica Anđa Marić uz sve navedeno je i ponosna majka 19-godišnjeg Gašperta.

Sada je na svojem Instagramu objavila fotografiju sa sinom koji je izrastao u baš zgodnog frajera.

"Najvolim ići na ručak sa djecom", napisala je u opisu, a otkrila je i da im se pridružio njezin psić.

"Koliki je. Donedavno je bio dečec", "Najveća radost života", "Uživajte", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Anđa je sina dobila s bivšim suprugom Primožem Dolničarom, a par se nakon razvoda godinama na sudu borio za skrbništvo nad njim. U to vrijeme Anđa je doznala i da boluje od multiple skleroze, a nedavno se u IN magazinu prisjetila kako se tada osjećala.

"Osjećala sam se jako ljuto. Osjećala sam se kao da je cijeli svijet protiv mene. Tad sam bila u razvodu u bitki za skrbništvo nad svojim sinom", kazala je Anđa, kojoj su liječnici predviđali da će ostatak života provesti u kolicima, no ona je svojom voljom i upornošću uspjela pobijediti crne dijagnoze i već više od godinu dana samostalno hoda.

U IN magazinu je otkrila i u kakvom je danas odnosu sa sinom.

"Pa, u genijalnom. On mi je snimatelj i montažer, imamo jako lijep i otvoren odnos. Stalno mu se ispričavam zato što sam ja žena s kratkim fitiljem i stalno se derem. 'Gdje mi je šlapa, gdje mi je ovo?', a onda mi on kaže: 'A ma daj se smiri, sve ti je ovdje.' Tako me smiri i onda ja kažem: 'Oprosti ako sam nervozna'", ispričala ja Anđa.

