Anđa Marić proslavila novi nevjerojatan uspjeh u borbi s teškom bolesti: "Meni je ovo totalna pobjeda!"

Anđa Marić pohvalila se velikim napretkom u borbi s multiplom sklerozom.

Manekenka, pjevačica i spisateljica Anđa Marić već 10 godina vodi bitku s multiplom sklerozom, zbog koje jedno vrijeme nije mogla ni govoriti, a liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima.

No Anđa je svojom upornošću pokazala da ništa nije nemoguće pa tako već više od godinu dana samostalno hoda pomoću štapa, a sada se na Instagramu pohvalila novim velikim napretkom.

"Meni je ovo totalna pobjeda", poručila je Anđa uz video u kojem hoda bez štapa.

"Moj materinji jezik je mađarski, tečno govorim engleski, španjolski i slovenski, a u pandemiji sam naučila portugalski, ok, razumijem ga, ne govorim još. Ali nikad u životu nisam mislila da će mi najteže od svega biti učenje hodanja. Kako to uzimamo olako! Ljubomorna sam na dvogodišnjake! Istovremeno im se divim jer oni nikada ne odustaju i ako me baš pitate na koga sam se ugledala - na bebe! Bebe nikad ne kažu ma to nije za mene! Bez obzira koliko puta padnu, uvijek se dižu. Ugledajte se na bebe, i vi ste bili bebe! Zašto smo sada tako razmaženi i cvilimo? Hodanje je ekstremno kompleksna stvar ako se udubiš u nju, a ako ne razmišljaš o njoj, lagana je kao šamar", zaključila je, a pratitelji su joj u komentarima poručili da je prava inspiracija.

Posebnu objavu posvetila je i svojem terapeutu.

"Bože, koji super terapeut! Kako dobro hodam kada sam sigurna da je iza mene zgrada od čovjeka. Robi je institucija", napisala je.

Anđa je nedavno otkrila i da je postala ovisna o treninzima.

"Toliko sam zavoljela vježbanje da sam otišla na trening prije treninga s fizioterapeutom. Kako se to dogodilo i zašto je to moguće? Zato što se osjećam fenomenalno, snažno, održivo, idite za tim", napisala je ranije na Instagramu.

